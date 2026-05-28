遠東SOGO奪零售永續大獎

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之第二屆「台灣零售永續獎」揭曉，遠東SOGO為本屆綜合績效獎唯一獲頒「典範獎」榮譽之企業，展現在永續治理、營運整合、供應鏈協作、顧客參與與氣候行動上的成熟度與穩定性。

遠東SOGO已是第二年蟬聯「零售ESG綜合績效獎—典範獎」，同時，在單項績效獎項中也囊括三金、二銀、一銅，合計摘下七項大獎，成為國內零售業獲獎數量且金牌獎項最多的企業。

「台灣零售永續獎」旨在鼓勵零售業促進更綠色永續的消費與生產模式，團體獎項從「綜合績效」、「低碳營運」、「氣候行動」、「創新策略」，以及攜手「顧客」、「供應鏈」與「合作夥伴」等面向，以競賽方式引領各界關注企業社會責任與永續消費。遠東SOGO不但囊括團體多項獎項，更是「永續零售氣候行動獎」唯一獲獎者。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，在ESG的生態系裡，遠東SOGO致力於「低碳營運」、「價值鏈創造」與「影響力建構」三個核心，一方面驅動上游供應鏈變革，另一方面帶動下游消費者行為改變，以此展現並創造零售的永續價值。此次蟬聯典範獎，正是遠東SOGO歷經十年轉型、以平台賦能串聯供應鏈與消費端共同落實永續的最佳印證。

他強調，遠東SOGO此次蟬聯典範獎，更彰顯台灣零售業在ESG轉型上的國際競爭力。

在環境面向，遠東SOGO為全台唯一所有營運據點均取得碳標籤的零售業者，天母店率先導入AIoT智慧能控系統，節能效率達15%，樹立百貨業雙軸轉型示範。在供應鏈治理方面，遠東SOGO發起「供應商減碳聯盟」，截至2026年初聯盟成員已增長4.5倍，六成供應商已設定節電進程，以大帶小的賦能模式成效顯著。社會層面，率先推出育嬰縮短工時給予八成薪，並首創育嬰留停職代津貼制度，台北市長蔣萬安今年初率隊拜訪時讚譽為「幸福企業標竿」。