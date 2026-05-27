南屯國小羽球隊全國季軍 運彩公會理事長豪發30萬獎金

兌現承諾！台中市南屯國小羽球隊奪下全國季軍，全國運彩公會理事長何昱奇豪發30萬激勵獎金，27日舉行頒獎儀式，為這群汗流浹背、眼神堅定的羽球小將注入最強大的支持力量，也諦造「說到做到」的體壇佳話。

台中基層體育傳出捷報，在甫落幕的115年「全國羽球團體錦標賽」中，南屯國小羽球隊展現強大實力，在破百支勁旅的激烈競爭中脫穎而出，勇奪國小男子組團體季軍，刷新球隊近年來的最佳紀錄；同時，女團也抱回全國第五名的好成績。

這項榮譽不僅讓全校師生振奮，更讓運彩公會理事長何昱奇兌現先前承諾，頒發30萬元激勵獎金，為這群汗流浹背、眼神堅定的羽球小將注入最強大的支持力量。

頒獎儀式上，曾以「秋天別來」走紅的歌手侯湘婷，今天以南屯國小家長會長身分出席；侯湘婷表示，感謝立法委員廖偉翔的引薦，讓學校獲得寶貴資源。對於何昱奇說到做到，充分展現「言出必行，駟馬難追」的企業家精神。

廖偉翔致詞時指出，選手們的努力造就傲人成績，並感謝家長與教練團的陪伴，讓孩子無後顧之憂投入學習，發展自身興趣，成為羽球運動勃蓬發展推手。

這份沉甸甸的獎勵金背後，其實隱藏著一段企業家與基層小球員攜手實踐夢想的動人故事。當初何昱奇前往南屯國小致贈訓練球時，目睹孩子們在球場上不畏艱辛、揮汗如雨的拚勁，當下便與教練及小朋友們立下約定，承諾只要打進全國前三名，必定親自送上重賞。

如今，孩子們憑藉實力與意志力突破重圍，何昱奇也立即履行諾言。南屯國小校長鍾欣男由衷感謝這筆及時雨般的善款，並強調何昱奇言出必行的精神，無形中為孩子們上了一堂最珍貴的人生課，這筆款項將專款專用，悉數投入設備更新與選手培育。

回想起過去的訓練點滴，總教練王見偉直言，基層體育培訓的漫長與艱辛。由於羽球消耗量極大且價格高昂，小球員過去常得使用舊球練習，嚴重影響控球手感。所幸先前獲得何昱奇與企業大力「球」援十多箱練習球，大幅改善訓練品質。

如今，再加上這筆30萬元的激勵獎金，球隊已規劃添購滾輪、彈力繩、核心訓練帶等專業器材，甚至籌備跑步機，讓孩子們在揮拍時不再有後顧之憂，全力追求極限。

運彩公會理事長何昱奇兌現承諾，豪發30萬元激勵獎金給南屯國小羽球隊。記者宋健生／攝影