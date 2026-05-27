台中高鐵特區首座複合式商城「富旺F PLAZA」年底登場

富旺（6219）國際董事長林宗毅27日宣布，由富旺打造的台中高鐵特區首座大型複合式生活商場「F PLAZA」，招商進度順利，簽約廠商已達三成，涵蓋餐飲、生活家用、家電、運動用品及服飾等多元種，預計今年聖誕節檔期開幕營運。

目前，富旺「F PLAZA」已完成各項工程並取得使用執照，進入營運前的倒數計時。林宗毅強調，這不只是高鐵特區少見的大型商業建設，更象徵烏日高鐵生活圈，正式從「交通核心」邁向「成熟生活聚落」的重要里程碑。

富旺今天在高鐵特區臻愛花園飯店舉辦富旺商場「F PLAZA」招商說明會，吸引麥當勞、一風堂、森森燒肉、丸龜製麵、LG、綠的傢俱、湯姆熊歡樂世界、思薇爾等近百家品牌與廠商到場與，顯示市場普遍看好台中高鐵特區商圈發展潛力。

林宗毅指出，「F PLAZA」不僅是富旺跨足商用不動產市場的指標首案，也代表公司營運模式正由傳統住宅開發，逐步朝向「開發＋持有營運」雙軌布局。

而富旺商城一旦達到滿租，預估每年可穩定貢獻約4,000萬元租金收益，將有助提升公司經常性收入與獲利穩定度，降低房市景氣循環對營運波動的影響。

由於住宅市場進入盤整期，具備穩定現金流的商用不動產，已成為不少建商積極布局的新方向，而富旺透過「F PLAZA」切入商場營運，也有助提升資產價值與品牌能見度。

林宗毅透露，未來不排除在全台持續尋找第二個交通便捷的新據點，擴大商用不動產版圖，為公司創造長期且穩定的租賃收益來源。

林宗毅指出，台中高鐵特區10年來估計已興建約2萬戶住宅、且持續吸引大量人口移入，無論住宅、商辦與重大建設快速成形，加上高鐵台中站每年磁吸2,500萬搭乘人次，富旺看準龐大的人流及高鐵生活圈未來發展，以「日常便利、輕鬆消費、生活休閒」為核心概念，斥資打造全新型態的「F PLAZA」，希望重新定義高鐵商圈的消費樣貌。

富旺總經理林祐任也表示，不同於傳統封閉式百貨商場，「F PLAZA」以開放式街區概念打造，商場總面積近5,429坪，全區採一樓平面式街邊店規劃，共設有26個店面單元，單店坪數約50至455坪，目前每坪租金2,200元，第一年提供1,350元優惠價。

富旺規劃，未來將導入多元餐飲、零售品牌、生活選品與休閒娛樂內容，結合不定期市集活動與主題企劃，打造兼具便利性與生活感的新型態商場空間。

林祐任說，在台中高鐵特區下班後，不必再特地開車進市區排隊找車位；假日時，也不需要人擠人逛大型百貨。從餐飲聚會、生活採買，到親子休閒與商務停留，富旺「F PLAZA」更像是一座融入生活節奏的城市街區，讓消費回歸舒服、自然且沒有壓力的狀態。

交通條件更是「F PLAZA」最具優勢的核心關鍵。商場緊鄰高鐵台中站、台鐵新烏日站與捷運綠線，坐擁三鐵共構優勢，同時快速串聯國道一號、國道三號與74快速道路，不僅台中市區居民能快速抵達，彰化、南投等中部生活圈消費者也能便利往返。

除鎖定在地家庭客層外，也同步滿足高鐵商務旅客對於餐飲、休憩與短暫停留的需求，成為中台灣重要的新興生活據點。

值得一提的是，「F PLAZA」也是高鐵特區少見導入ESG永續理念的複合式商城。從建築設計到未來營運，全面納入綠色思維，包括雨水回收系統、太陽能板、省水設備、節能燈具、模組化外牆設計，以及八米退縮綠色親子廊道等，不只是打造商場，更希望創造一座能與城市共存、與生活共好的永續空間。

林祐任強調，「F PLAZA」並非單純追求大型娛樂型商場模式，而是希望回歸生活本質，打造一座真正符合區域居民需求的生活消費中心。未來將以在地客群為主要核心，建立穩定且成熟的日常消費機能，同時結合高鐵商圈龐大的交通與商務流量，形成兼具生活與商業價值的新型態商場聚落。

台中高鐵特區首座大型複合式生活商場「F PLAZA」，預計聖誕節檔期開幕營運。業者／提供

「富旺F PLAZA」招商說明會，現場帶領與會者介紹商場地點與交通優勢。記者宋健生／攝影