淡海1.6萬坪商業地喊賣 宏泰人壽：三大優勢具高發展潛力

活化資產，宏泰人壽27日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地，為面積逾1.6萬坪的大型精華商業素地，共計2筆土地，押標金為1億元，訂於6月11日開標。

宏泰人壽指出，擬公開標售該公司新北市淡水區新市段147、148地號不動產。該案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，將為公司獲取最大利益。該案處分及公開標售之相關事宜授權董事長辦理，開標後，仍須經宏泰人壽董事會核議後，再行交易程序。

宏泰人壽進一步說明，此次標售的新北市淡水區新市段147及148地號，面積逾1.6萬坪，位於淡海新市鎮商業核心區，具備大面積開發彈性的優勢，加上淡江大橋開通等重大交通建設利多，以及入住淡海新市鎮人口逐漸增加，是具備高發展潛力的大型精華商業素地。

其優勢有三，第一、兩筆地號合計面積高達 16,096.98 坪，為淡海新市鎮內唯一的大規模完整商業腹地，適合大型造鎮、複合式商場、企業總部或大型開發案。

第二、此商業精華地緊鄰已通車的淡江大橋，往返八里、台北港的距離因此而大幅縮短；淡北道路預計於2029年開通，通勤至雙北市區便捷可期。此外，該地區亦有輕軌綠山線站點，交通便利性大為提升。

第三、地處該區商業核心位置，位於淡海新市鎮一期及二期核心發展區中間，鄰近淡水行政中心、家樂福購物中心及國民運動中心，人口持續移入，帶動生活及商業機能發展逐步成熟。

另外，宏泰人壽董事長於5月18日新北市政府所舉辦的海都祭活動中表示，政府重視淡海新市鎮的未來發展，而城市建設奠基於交通，淡江大橋通車是促進地方經濟的重要里程碑；新市鎮幅員廣闊、道路規劃完善，在各方面皆具備優勢；隨著淡江大橋通車後，淡水河兩岸交通更加便捷，並帶動民生消費與觀光發展。因此對於此一商業精華區的標售，後勢極度看好。

宏泰人壽公告，該標案之標售底價，已超出本公司依「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」所規定之交易限額，且亦無符合上開辦法第6條第1項得報經主管機關核准不計入交易限額之情形。