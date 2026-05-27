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官方認證！全國成屋房價五年來首見連兩季下跌訊號

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋統計內政部資料指出，2025年第4季全國房價指數年減3.62%，為五年來連續兩季官方數據出現成屋跌價；六都中，北部跌幅相對溫和多在2.5%以內，反觀中南部跌幅逾4%至6%，顯示這波政府調控，已引導房市進入軟著陸。信義房屋／提供
信義房屋統計內政部資料指出，2025年第4季全國房價指數年減3.62%，為五年來連續兩季官方數據出現成屋跌價；六都中，北部跌幅相對溫和多在2.5%以內，反觀中南部跌幅逾4%至6%，顯示這波政府調控，已引導房市進入軟著陸。信義房屋／提供

信義房屋統計內政部資料指出，2025年第4季全國房價指數年減3.62%，為五年來連續兩季官方數據出現成屋跌價；六都中，北部跌幅相對溫和多在2.5%以內，反觀中南部跌幅逾4%至6%，顯示這波政府調控，已引導房市進入軟著陸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新冠疫情過後，國內房價攀升主要受到通膨、造價大漲與科技業投資多重題材帶動。不過2024年9月央行祭出第七波信用管制措施後，過熱的房市在政策抑制下，房價漲勢逐步收斂，顯示房市已進入軟著陸，政府政策奏效。

資料顯示，疫情之後全國房價出現明顯上漲，2021年第4季房價指數年增率達8.62%，其中桃園市、台中市、台南市、高雄市四都漲勢最明顯；2022年第4季房價指數年增率仍達8.52%，2023年第4季年增率也有6.81%，之後受到新青安等因素帶動下，2024年第4季的房價年增率更達到10.85%，再加上當時交易量增，讓全國成屋房價呈現連續四年明顯上漲。

直到2024年央行祭出第七波選擇性信用管制措施進行降溫，2025年第4季的房價指數轉為房價高檔修正，年減幅度達3.62%，呈現連續兩季官方數據房價走跌，五年來首見訊號。

以區域來看，去年第4季北北桃成屋房價跌勢相對少，多在2.5%以內；而中南部房價跌幅逾4%至6%，又以台中跌價6.65%最多，其次為高雄市年跌4.91%、台南市4.23%。

曾敬德指出，北部成屋跌幅較少，主因相對中南部而言，北部較少科技業投資題材加持，因此在第七波選擇性信用管制後，房價波動也相對穩定；不過中南部地區因先前房價上漲速度快且幅度大，因此區域房價明顯在政策抑制下，價格有從高檔回落跡象。

房價 央行 房市

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