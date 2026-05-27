foodpanda母公司暫拒Uber出價 工會盼勿一家獨大

針對Uber評估收購foodpanda母公司Delivery Hero，foodpanda今天表示，母公司已暫拒出價，台灣併購進度仍以公平會審議為準；汽車運輸業駕駛員全國總工會表示，希望台灣有能與Uber抗衡的平台，維持良性競爭，避免一家獨大，另外，foodpanda表示，目前無規劃機車載人服務，現行公路法也不允許。

東南亞叫車與外送龍頭Grab於3月27日向公平交易委員會遞交收購foodpanda台灣業務的申請。針對公平會審議併購案進度，foodpanda公共關係暨公共事務總監郭昕宜表示，審議仍進行中，這也涉及Grab對台灣市場的承諾，無法代為回答。

外媒指出，美國叫車與外送平台Uber為加強在美國以外市場競爭，正評估收購foodpanda母公司、德國集團Delivery Hero。被問及是否影響台灣收購進度，foodpanda表示，這屬於Uber與母公司間的交易，目前母公司已暫拒出價，而台灣併購進度以公平會審議為準，難以代答。

對於母公司併購案，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，外送員和外送工會都希望台灣有能與Uber抗衡的強大平台，維持良性競爭，台灣至少要2家以上，避免一家獨大。

Uber擬在北投試辦機車載人服務，外界關注foodpanda是否跟進，foodpanda營運總監黃昭傑表示，沒有這項規劃，專注食品與生鮮外送，現行公路法不允許機車載客營業，無討論空間。

Uber Eats因外送專法預計7月漲價，foodpanda表示，正檢討與調整內部流程，透過優化降低衝擊，外送專法確實對成本影響顯著，但尚未討論直接漲價，目標是把對各方影響降至最低，無法保證年底前是否會漲價，外送專法立意良善，此為全球首例，缺乏參考，實際影響需等外送專法上路後觀察。

對於外送專法具體影響，foodpanda指出，最大影響為「以時間計價」，這是產業未曾面對，帶來許多不確定性，例如接到單後去上廁所、發生意外的時間是否計費，盼能合理反映給外送員，同時降低不便。

foodpanda今天也宣布，攜手中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會啟動「粉紅外送三安計畫」，由各地外送工會響應，以道安、食安、心安為3大核心，規劃第一線外送員工作坊，結合資深夥伴經驗與講師課程，推動更完善的外送服務與產業環境。

黃昭傑表示，近期透過問卷調查發現，消費者十分重視道路安全、餐點品質與流程體驗3個維度，使用意願會隨完善的服務規範而提升，foodpanda希望透過教育訓練課程與資源整合，帶動產業正向升級。

鄭力嘉表示，工會與平台不是站在對立面，雙方共同目標是讓外送產業更穩定發展，整合資深夥伴實戰心得與講師資源，將過去需要靠經驗累積的實務眉角，轉化為有系統可傳承的教育訓練內容，並與全台各地工會共同巡迴推廣。