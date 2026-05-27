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打造跨界生活圈 全支付攜手AmpGO深化電車充電布局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全支付總經理游金榮(右)攜手 AmpGO 執行長張政文(左)深化電車充電布局。圖／全支付提供
全支付總經理游金榮(右)攜手 AmpGO 執行長張政文(左)深化電車充電布局。圖／全支付提供

隨著台灣電動車市場蓬勃發展，充電基礎建設需求快速升溫，AmpGO電電數位積極擴展充電漫遊版圖，目前已突破600個充電站點。全支付宣布正式攜手AmpGO展開深度合作，成為全台首家提供電動車充電免跳出App支付體驗的電子支付業者，透過一站式功能整合，將電動車充電場景無縫納入全支付生活圈。

全支付總經理游金榮表示，此次合作不僅是為廣大車主帶來便利，更是全支付首度展現「平台服務導流」與「共享會員」生態戰略的第一個指標性專案，揭開全支付深化平台發展的戰略主軸，全支付將藉由逾710萬的會員基礎及全點靈活折抵優勢，以此案為起點，向市場展示其開放式平台的導流實力，積極號召各領域優質的生活服務廠商共同進駐，攜手擴大跨界互利的生活生態圈。

游金榮表示，車主無需額外下載應用程式，只需透過一鍵授權聯動既有會員身分，即可自動帶入資料、輕鬆使用AmpGO充電服務，徹底省去重新註冊與繁瑣填寫流程。車主不僅可在全支付App內快速查詢充電停車場位置，充電完成後，更可直接在全支付App畫面上「一鍵完成付款」，全程不需跨App操作，此外，完成支付最高可享20%全點回饋；若帳戶內已有全點，還能直接100%折抵消費。

車主 電動車 基礎建設

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