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MSCI調整引發投信及外資調節賣壓 遠東新：第2季營運展望仍具信心

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

遠東新（1402）近期股價波動劇烈，受到MSCI季度調整影響，調整將於29日收盤生效。遠東新27日表示，部分國內外共同基金追蹤MSCI成分股，造成投信及外資有較大幅度的賣出動作。公司強調，第2季面對中東局勢漸趨明朗，國際原油及原物料價格回跌，近期買氣逐步恢復，遠東新對第2季營運充滿信心。

MSCI日前公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股將遠東新、亞泥（1102）等七檔個股刪除，最新調整將在5月29日盤後生效。受到利空消息影響，遠東新27日股價大跌2.6元，以23.45元收跌停。

遠東新表示，公司今年第1季度合併營收613億元，較去年同期小幅減少4%，主要受到中東戰爭、國際原物料價格暴漲、供應鏈混亂及市場買氣保守等不利因素衝擊。唯第1季獲利30.9億元，較去年同期大幅成長33%，每股純益（EPS）0.61元。

遠東新強調，第1季業績充份顯示公司長期產品垂直整合、多元市場布局、轉投資正面效益及經營團隊應變能力發揮實質效果。展望第2季，面對中東局勢漸趨明朗，國際原油及原物料價格回跌，近期買氣逐步恢復。因此，遠東新對於第2季的營運更具信心。

遠東新表示，將續深耕各地市場，並伺機投資。今年度在台灣、越南、馬來西亞、日本及中國大陸都有重大資本支出。公司看好全球再生聚酯市場的擴展，為滿足客戶對於應用領域不斷擴增的需求，去年越南聚酯回收新廠投產；今年下半年位於馬來西亞麻六甲地區的聚酯回收廠也將落成啟用，連結本公司原先在馬來西亞的製瓶廠，將可大幅增加東南亞地區的市場占有率。

MSCI 遠東新 亞泥

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