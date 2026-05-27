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與台電完成協調 北市府：北士科永久型變電站定案「變壓器地下型」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府27日跨局處與台電完成協調，確定短中長期供電精進方案，在雙方的協調下，台電調整規劃，將永久型變電站定案為「變壓器地下型」。對此，北市府表達感謝之意，同時也將繼續積極提供輝達（NVIDIA）各項行政協助、攜手中央推動相關工程進展。

台北市政府產業局說明，產業發展一直是重要市政議題，積極推動北士科發展為市府核心策略，為確保電力供給量能充裕，自從去年6月台電首次提出申請之後，包含交通局、產業局、公運處等跨局處就已與台電積極研議，雙方歷經超過7個版本的討論，已於27日確立短、中、長期解決方案。

短期部分，以仙渡及百齡變電站跨區支援，預計明年底就能完成，屆時新增的供電量能，將能提前滿足興建工程的用電申請；而台電相關管線延伸工程將由產業局作為窗口，綜整並積極提供所需行政協助事項。

中期的臨時變電所，則由產業局跨局處協調完成行政作業，而台電也表示工期能於20個月內，也就是輝達啟用北士科總部前完成，提供包含輝達與園區內其餘科專用地之廠商充裕電力。

至於長期的永久變電所，台電將市府反應納入考量，以「變壓器地下型」方案規劃設置，符合都市計畫原則，也避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮。

北市府說明，市府一直秉持專業推動產業發展，民國98年公告實施的北士科都市計畫中已載明，將該交通用地規劃為「本計畫區所需之變電設施使用」並「以地下化設置為原則」；同時，北士科是以200年防洪頻率完成的高保護範圍，排水標準也高於臺北市其他地區；事實上，目前所有北市在建或規劃中的變電站都不是地上型。北市府也感謝台電從善如流，新方案符合都市計畫原則與現行趨勢，市府也會積極配合細化執行方案、提供相關行政協助。

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