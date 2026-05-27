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王瑞瑜出面代表 台塑水科與全球水處理龍頭美商藝康集團締結戰略合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑水科與全球水處理龍頭美商藝康集團締結戰略合作，由台塑水科董事長王瑞瑜（左）與藝康集團台灣總經理塗溥仁共同簽署協議。台塑水科／提供
台塑水科與全球水處理龍頭美商藝康集團締結戰略合作，由台塑水科董事長王瑞瑜（左）與藝康集團台灣總經理塗溥仁共同簽署協議。台塑水科／提供

台塑生醫轉投資台塑水化學科技公司27日宣布，與全球水處理藥劑技術龍頭─美商藝康集團（ECOLAB）正式舉行策略合作簽約儀式。雙方強強聯手，將開啟台灣工業水處理全面智慧升級的嶄新篇章。

本次簽約儀式，台塑企業由台塑水科暨台塑生醫董事長王瑞瑜、台塑生醫總經理劉慧啟，以及台塑水科總經理曾煥鐘代表列席；藝康集團由台灣總經理塗溥仁率領核心高層團隊共同締約，在雙方代表人的見證下，正式簽署中英文策略合作協議。

台塑水科憑藉過去在企業內外接掌石化、汽電、鋼鐵、電子及醫療等產業多元跨足的傲人成績，以及近年來在半導體高科技產業水處理工藝的深厚累積，再加上卓越的在地即時服務與應用實力，成為催生本次與藝康集團跨國結盟的核心關鍵。

王瑞瑜表示：「台塑企業長期深耕循環經濟，水資源的循環利用更是我們推動永續發展、邁向2050淨零碳排的重中之重。台塑水科具備強大的在地服務實力，而藝康集團則是全球水處理技術的指標巨頭。本次合作不僅將全面拉高台塑集團內部的節能減碳規格、推向卓越新高度，未來雙方更將結合智慧化水務管理，擴展到外部高科技與半導體供應鏈，全面助攻台灣產業綠色升級。」

藝康集團台灣總經理塗溥仁也指出，「藝康集團深耕全球170多個國家，累積了豐厚的水處理藥劑研發經驗與跨國應用資料庫。在台灣，我們選擇與台塑水科攜手合作—憑藉台塑水科穩健可靠的供應鏈體系、卓越的技術應用實力，以及高效貼心的客戶服務，我們期待將藝康的核心技術帶入台灣扎根落地」。

雙方合作第一階段將由台塑水科接掌藝康在台塑集團內之冷卻、鍋爐及製程等水處理系統，再延伸至三大核心願景：一是技術合作，價值創新。結合藝康在全球水處理化學品研發之豐富經驗，與台塑水科在台灣及亞太區域之水處理工程、設備製造及在地網絡之基礎。雙方將共同推動創新研發，開發符合台塑企業及外部客戶需求之整合性水處理解決方案，創造更高附加價值。

二是策略代工，發揮製造綜效。充分發揮台塑企業頂尖之生產研發實力。初期將優先以藝康的清潔用品系列，與「台塑生醫」展開在地代工合作；中長期則計劃朝先進水處理製程藥劑之 OEM 策略代工邁進，台塑水科將成為藝康的戰略生產夥伴，延伸製造優勢。

三是AI導入，領航永續 ESG。呼應雙方數位轉型與永續發展之方針。雙方除了持續研發符合ESG規範之綠色環保藥劑外，更將導入AI智慧與雲端硬體設備之建構技術，致力於環境保護與水資源永續利用，攜手開創綠色產業之嶄新格局。

台塑水科與藝康集團透過本次策略結盟，未來將以全球前瞻的智慧水務技術與在地深厚的水工程實績，為台灣工業界樹立兼顧「經濟效益」與「環境永續」的綠色新標竿，並攜手領航亞太市場，為產業減碳與水資源永續發展注入源源不絕的全新動力！

台塑 王瑞瑜 台塑集團

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