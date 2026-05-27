「青廉齊飆舞‧閃耀在后里」淨零減碳嘉年華6月13日登場

幸福宜居城在臺中，后里區公所為落實臺中市政府幸福實踐手冊，將於6月13日(六)在后里區立活動中心(內埔國小旁)舉辦「青廉飆舞‧閃耀后里」-淨零減碳嘉年華活動，以柔性傳導方式向公眾宣傳倡廉反貪、反霸凌、勇於吹哨的重要性及誠信意識，進一步打造智慧城市，提高政府效能。

后里區公所區長賴同一表示，此次活動意象，將營造出「青春律動．熱情奔騰．幸福永續」的整體效果，並於活動內容加入聯合國SDGs (Sustainable Development Goals)第12、15、16項目標實行循環經濟與強化綠能誠信治理。

另外，活動也納入「淨零減碳」元素，由后里區清潔隊與植藝師林瑞玲向學生及民眾)宣導學習物品重複利用，垃圾分類及減少商品過度包裝，實行循環經濟與強化綠能誠信治理，廉能永續宣導。

后里區衛生所與社團法人臺灣省大專青年服務協會，將於現場設置健康促進關懷諮詢服務，讓學生於「誠」長路上，與「廉」同行。

賴同一表示，本於寓教於樂及互相學習精神，本次青廉飆舞採「聯誼」性質競賽，並邀請洪嫦嚀教授、徐又非教授、簡如君教授、洪淑玲主任及劉于瑄老師擔任評審，由臺中市私立青年高級中學、妙璇舞蹈團、台灣原住民喜裂克文化藝術團現場示範演出，讓學生們互相「砥礪」同行。節目內容精彩可期，歡迎大家一起來欣賞。

另一方面，臺中市政府教育局政風室(廉政志工)，也將設置廉潔陽光攤位，讓學生培養「核心價值」素養，達成廉潔教育扎根及誠信品格教育，並深耕綠能誠信，一起構築幸福家園。

本次活動採公私協力辦理，結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，經中興大學教授林仁昱及吳鳳科技大學教授施沛潔藝術指導，邀請后里在地的后里國中與后綜高級中學，及鄰近學校豐陽國中、潭秀國中、常春藤高中、臺豐原高商、大甲高中、內埔國小學等學校參與協辦共襄盛舉。

活動中並規劃AI科技連結環保體驗，培養學生環保永續淨零減碳觀念與動手實作能力，由臺中市立沙鹿國中(鄭巧吟校長)、四張犁國中(商永齡校長)、光復國中小(洪瑞濱校長)、光德國中(林志航老師)、漢口國中(張文銘主任) 、豐東國中(楊裕琦老師)、西松高中(林佩蓉老師)等負責協辦設置。

卓芳儀、張詠晴、洪伶慈、林妍茹、台灣攝影學會攝影師劉義安、三原ㄕㄜˋ創意攝影工作室、旭日音樂老師等共同策劃公益演出。

台中市政府透過此次「青廉飆舞‧閃耀后里」活動，鼓舞學生們在歡樂中增進廉潔價值的認知，以柔性傳導方式向公眾宣傳倡廉反貪、反霸凌、勇於吹哨的重要性及誠信意識，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。