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宸鴻結盟住友與英國GRID 搶攻歐洲大型儲能市場

中央社／ 台北27日電

TPK-KY宸鴻光電今天宣布，因應AI浪潮帶動能源及儲能設施的強勁需求，結盟住友商事株式會社（SUMITOMO）及英國最大儲能基金GRID，盼跨入歐洲潛力龐大大型電網級儲能（BESS）市場。

宸鴻表示，初期出資636萬英鎊與SUMITOMO成立合資企業Summit Transition Partners Limited，投資英國上市大型電網級儲能（BESS）基金Gresham HouseEnergy Storage Fund plc於英國開發的397百萬瓦（MW）的項目；該合資公司並將取得優先投資GRID旗下另外297MW的大型電網級儲能新項目權利。

宸鴻董事長江朝瑞表示，此次結盟參與英國大型電網級儲能市場，將成為未來拓展儲能市場的重要跳板；歐洲能源轉型由多重因素共同驅動，再生能源併網需求持續擴大，AI數據中心快速建設帶動用電成長，以及老舊電網基礎設施亟待升級。透過這次策略合作，宸鴻未來將更有機會參與歐洲能源轉型所帶來結構性成長。

宸鴻說，大型電網級儲能市場規模快速增長，2025年英國市場成長45%，營運總量攀升至約12.9GWh。AI數據中心驅動需求下，預估2035年AI數據中心將增加約8至10 GW的IT電力需求，較現今成長4至5倍。

宸鴻 英國 歐洲

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