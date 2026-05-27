政策奏效？全國房價五年來首見衰退 3縣市跌幅達4%至逾6%

疫情後連年攀高的台灣房價，出現首度衰退訊號。根據統計，2025年第四季全國房價指數年減3.62%，北部跌幅相對溫和，台中、高雄、台南跌幅達4%至逾6%，符合政府引導房市軟著陸的政策預期。

若以區域來看，跌幅最大的是台中市，2025年第四季房價指數年減6.65%，高雄市房價指數年減4.91%，台南市也是年減4.23%，桃園市則年減2.18%，雙北相對跌幅溫和，北市年減0.04%大致持平，新北市年減1.61%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情過後房價上漲主要受到通膨、造價大漲與科技業投資多重題材帶動，北部相對沒有科技業投資題材加持，房價漲幅相對少一些，因此在第七波選擇性信用管制後，房價表現也相對穩定，不過中南部地區房價漲升速度快且幅度大，明顯在政策抑制之下，房價有從高檔回落跡象，第四季房價指數年跌幅在4.23%~6.65%。

根據內政部統計資料顯示，疫情之後全國房價都出現明顯上揚，2021第四季房價指數年增率達8.62%，漲勢最明顯的是在桃、中、南、高，2022第四季房價指數年增率仍達8.52%，2023年第四季年增率也有6.81%，之後受到新青安等因素帶動下，2024的房價年增率更達到10.85%，連續性的房價上揚加上當時的交易量增，迫使央行祭出第七波選擇性信用管制措施進行降溫，2025年第四季的房價指數轉為房價高檔修正，年減幅度達3.62%。

曾敬德指出，通常政策上路第一年房市修正幅度較大，包括去年交易量大幅量縮，房價也出現修正，不過後續跌勢應該會慢慢收斂，符合政策期待房市軟著陸的表現。