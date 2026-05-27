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星舟快充策略投資電電數位 深化充電網絡數據應用與跨平台布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星舟快充透過策略投資電電數位，進一步以技術能力深化充電服務布局。圖／星舟快充提供
星舟快充透過策略投資電電數位，進一步以技術能力深化充電服務布局。圖／星舟快充提供

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）旗下電動車充電營運商星舟快充，持續擴大充電服務版圖，透過策略投資電電數位，結合其「AmpGO 電動車充電地圖」數據分析、用戶導流優勢，進一步以技術能力深化充電服務布局。

星舟快充為全台充電漫遊合作品牌數最多的營運商，已串接 Porsche、Mercedes-Benz 等指標性車廠，並整合 AmpGO、Google Maps、Uber 及全支付導流入口，打造更便利的電動車充電體驗。

星舟快充表示，充電市場初期著重建站速度，隨著全台充電站總數已逾 4,000 站，產業發展逐漸從站點擴張，延伸至營運效率與用戶體驗等長期經營面向。星舟快充策略投資電電數位，正是看重其在充電平台整合、API 串接與營運系統上的技術能力。電電數位為 Google Maps 電動車充電站圖資主要供應商，透過 App 與平台服務整合充電站營運數據、設備狀態及會員服務，優化整體管理流程。

近日星舟快充也推出「充電站加盟投資方案」，由投資人持有資產，星舟快充負責選址評估、設備建置及長期營運代管。結合電電數位的技術實力，雙方共同強化加盟站點的資產管理架構，使充電站從單一設備投資，升級為可長期管理並持續優化的能源資產。

電電數位與全支付合作也於今日正式上線。用戶點擊全支付 App 內新增的「電動車充電」區域，即可進入 AmpGO 充電地圖，完成站點查詢、啟動充電與支付流程，減少車主切換多個 App 的程序。根據 AmpGO 公布資料，目前平台已完成 600 座以上充電站點串接，其中星舟快充站點涵蓋逾 50%。此次結合全支付超過 705 萬會員流量，擴大星舟快充站點曝光，促使更多車主在日常消費情境也能接觸並使用星舟快充充電服務。

充電站 泓德能源 Uber

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