大陸工程80周年 殷琪：這兩件事定義企業是否成功

欣陸（3703）投控旗下大陸工程自1945年創立以來，長期參與台灣公共建設與城市發展，投入重大公共基礎建設、商用與住宅與多用途大樓興建，其中並包含國家級指標專案如台灣高速鐵路及多項捷運與鐵路地下化基礎建設工程。

近年來大陸工程除持續投入社會社宅興建，完成近2,000戶社宅單元外，更取得全國最大都市更新案「台鐵南港調車場都更案」（南港國際單元一案）；隨著重要新案持續取得，截至2026年第1季底，大陸工程營收存量達1,103億元，相當於2025年合併營收的4.7倍，展現穩健的成長與營運動能。

大陸工程指出，順應永續都市化趨勢、建設型態轉變及工程複雜度提升，大陸工程的策略是強化核心能力並推動多角化發展；在土木工程部分，強化自辦能力，預製工法與模組化施工的應用，全面提升工程效率與施工品質。在建築工程部分，則聚焦高品質的私人住宅領域、商業總部和混合用途開發專案、以及與都市更新/交通導向相關之開發機會。

大陸工程執行長 Simon Buttery 表示，憑藉目前充足的在建工程案量，我們對未來幾年的營運展望維持審慎樂觀。然而，放眼全球，營建產業正面臨前所未有的資源與技術人才短缺挑戰。

Simon Buttery指出，「過去營建業對於導入新技術與工法的步調相對較緩，加上人工智慧（AI）快速發展所帶來的結構性變化，對一家擁有80年歷史的工程公司而言，更需要思考如何調整步伐、持續進化，從而保持敏捷，才能確保長期競爭力與永續經營。」

為因應產業人力缺口與營運挑戰，大陸工程除持續優化施工工法外，也將數位轉型視為關鍵策略，進一步擴大建築資訊模型（BIM）與 AI 數位工具的應用。

Simon Buttery分析，在眾多科技應用中，大陸工程導入DfMA（Design for Manufacture and Assembly）方法，運用類似製造業生產流程的方式，在受控的工廠環境中預製建築構件，取代傳統將大量小構件運至工地現場逐項修整及安裝的做法。目前大陸工程在「劍潭多目標大樓」的複雜機電工程上進行應用，不僅明顯提升施工精度與工期，同時也大幅減少現場勞力需求。

自創立以來，人才始終是大陸工程的核心。Simon Buttery指出，因應勞動市場現況，並確保公司設定的成長計畫，公司亦透過系統化人才培育機制，包括在職專業訓練、技術傳承與師徒制、實習機會與獎學金計畫，持續深化工程專業，吸引年輕世代投入營建產業。

Simon Buttery強調，在大陸工程80周年重要里程碑之際，大陸工程並未僅止於回顧既有成果，而是開始制定計劃邁向下個篇章。以代表80周年的識別設計取代既有的企業識別，象徵暫時放下過往成就與安全感，回到工程專業本質與創業初心，鼓勵組織以更開放的思維與行動力回應產業與市場變化。

大陸工程母公司欣陸投控董事長殷琪日前於集團員工日致詞表示，「對任何企業而言，成功的定義無關乎它存在多久，而在於它是否有價值、是否與市場保持高度連結」；她更期勉同仁持續精進、為社會創造長遠的貢獻。

大陸工程表示，未來公司將在堅實的專業基礎上，持續保持敏銳與務實，以行動為客戶、產業與社會創造長期價值，穩健邁向下一個發展階段。