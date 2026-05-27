北市大安區一坪200萬精華地段蓋社宅 房仲：一房型月租3萬會搶破頭

北市大安區第一處社宅「金華特五基地社宅」今天開工，預計2031年完工。但因位處精華地段，學區搶手，新建案每坪至少200萬元，房仲分析，一房型房租要3萬元、三房少說4萬元，但社宅價格就是一個願打、一個願挨，她直呼「這真的會搶破頭。」

金華特五基地社宅將是1幢2棟地下3層、地上22層的現代化建築，包含437戶社宅、幼兒園、區民活動中心、停車空間則有汽車199席與機車399席等；周邊500公尺範圍內有捷運東門站、中正紀念堂站、古亭站，走路10分鐘可達；此為熱門學區，包含金華國中、中正國中及師大等校。

現址有歷史建築的舊台北監獄尖底明溝，已暫置在八里暫存倉庫妥善保存，後續將移回基地內一樓的金華社宅歷史文化展示園區呈現，包含社宅歷史主題館、歷史廊道展示古蹟牆與尖底明溝等。

北市府秘書長王玉芬致詞表示，金華特五基地有一些歷史記憶，經市府努力溝通、協調、審議與專家學者給予意見，也將這份記憶延續到整體社區規畫設計，終於階段性完成，如今真的開工，這是非常特殊的案例，希望能成為典範。都發局長簡瑟芳強調，該社宅最大特色是要跟歷史並存，另停車場會對外開放，解決周邊停車問題。

不過，開工典禮開始前，一名在地居住50多年的民眾到場抗議，不支持蓋社宅，她認為應規畫為歷史園區，且社宅400多戶恐影響當地居住品質，向市府反映卻從未獲正面回應。都發局說，社宅規畫調整方案經多次溝通討論，包含工程進度、文資保存或生活機能配置，召開2次地區說明會、拜會里長、里民次數共18次；預計6月再與地方溝通。

金華特五基地社宅共437戶，一房型12至15坪含一房兩廳一衛浴有141戶，二房型16至19坪含二房兩廳雙衛浴有237戶，三房型22至25坪含三房兩廳雙衛浴有59戶。

住商不動產不動產企研室執行總監徐佳馨表示，該區新建案每坪200萬元起跳。以目前周邊平均租金一坪2000元來算，社宅租金打9折，二房型至少2萬8800元、三房少說4萬元，一房型通常較貴，每坪2500元來看，租金要3萬元。

她說，以同區域同等水準來算，加上師大附中學區一位難求，她直呼「這真的會搶破頭」，但社宅價格就是一個願打、一個願挨。

徐佳馨認為，社宅雖是抽籤制，但金華特五基地社宅租金會是篩選承租戶的門檻，具有一定收入水準者才會想來抽該社宅。不過，社宅承租戶付出的居住成本較現有居民來得低，大家確實會有公平性疑慮，這也是市府未來的考驗。

北市金華特五基地社宅一樓規畫金華社宅歷史文化展示園區，包含社宅歷史主題館、歷史廊道展示古蹟牆與尖底明溝等。記者林佳彣／攝影

北市金華特五基地發現舊台北監獄尖底明溝，此為尖底明溝清理完成樣貌。圖／北市都發局提供

北市大安區第一處社宅「金華特五基地社宅」今天開工，將蓋地下3層、地上22層的現代化建築，包含437戶社宅、幼兒園、區民活動中心等。記者林佳彣／攝影