快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣百億韓食商機韓國「百年土種蔘雞湯」海外首站

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲《米其林指南》推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣。業者/提供
韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲《米其林指南》推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣。業者/提供

連鎖餐飲集團「築間餐飲集團」（7723）持續深化海外代理與多品牌布局，積極導入具市場辨識度與話題性的海外餐飲品牌「百年土種蔘雞湯」，2號店預計將於5月底正式插旗台北西門町。

韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲《米其林指南》推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣，首店於台中開出後市場反應穩健。

2號店預計將於5月底正式插旗台北西門町，進一步搶攻北部核心商圈與韓式養生料理市場。

築間餐飲集團表示，「百年土種蔘雞湯」下半年將持續展店，預計於台中中科商圈及台南成大商圈開出台灣3號與4號店，持續擴大品牌在台布局，並藉由韓式養生料理熱潮與差異化品牌定位，為集團第二季與下半年營運挹注新成長動能。

根據市場觀察，近年台灣韓式料理市場持續擴張，市場規模估達百億元以上，在異國料理中僅次於日式料理，近年成長率維持約10%左右，韓式餐廳數量亦於近三年明顯增加，反映韓流文化、韓式餐飲與養生飲食需求持續升溫。築間此次導入韓國蔘雞湯品牌，也被市場視為集團持續拓展海外代理版圖的重要布局。

築間餐飲集團指出，「百年土種蔘雞湯」以韓式傳統蔘雞湯為核心，主打經典湯品、健康養生與韓國在地飲食文化。台灣消費者向來重視湯品與溫補料理，從火鍋、雞湯到家庭聚餐型餐飲，皆具備穩定市場需求。集團看準台灣「湯文化」與韓式養生料理之間的高度契合，期望透過具話題性與差異化定位的新品牌，拓展火鍋、燒肉及既有韓式餐飲之外的新成長曲線。

築間進一步表示，「百年土種蔘雞湯」海外首站選擇台灣，除代表韓國品牌對台灣市場消費力與接受度的重視，也突顯集團在海外品牌代理、在地化營運與展店管理上的整合能力。透過既有供應鏈、商圈選址、營運管理與行銷資源整合，品牌得以快速導入台灣市場，並進一步驗證韓式養生湯品在台發展潛力。

首店台中店開幕後即展現市場接受度。以母親節兩天檔期表現來看，累計來客數超過800人次，平均單日來客逾400人，單日賣出超過400碗蔘雞湯，成功切入家庭聚餐、養生湯品與韓式料理消費需求，也為後續展店提供初步營運驗證基礎。2號店選址西門町，主要看好其兼具年輕族群、觀光人流、都會消費與聚餐需求等優勢。隨著國內外觀光與商圈餐飲需求回溫，西門町不僅有助提升品牌能見度，也可進一步擴大北部市場觸及率，強化品牌聲量與營收貢獻。

築間餐飲集團表示，「百年土種蔘雞湯」進駐西門町後，將持續觀察不同商圈型態下的來客數、客單價、翻桌率與產品接受度，作為後續展店與營運複製的重要依據。集團將以審慎穩健方式推進展店，聚焦具市場潛力、品牌辨識度與可複製營運模型的新品牌，逐步提升整體營收結構多元性。

 築間餐飲集團積極推動「海外代理」、「名廚共創」與「多品牌矩陣」三大策略。截至2026年5月底，已陸續開出「喜辰港式點心茶餐廳」、「麟德殿牛肉麵」、「麟德殿牛肉麵．四時茶館」、「稻鎮經典台灣菜」、「達磨燒鳥」、「JoongHaejang中央韓鍋酒舍」及「百年土種蔘雞湯」等7個品牌、10家分店，持續擴大集團多品牌版圖。

築間餐飲集團表示，下半年預計再開出10家分店，並將推出與名廚共創的全新品牌粵菜品牌「映粵」，首店選址台中水湳商圈，進一步拓展中高端餐飲市場布局。透過導入具特色與市場話題性的餐飲品牌，降低對單一品牌與單一品類的依賴，同時擴大不同消費情境與客層需求的市場覆蓋，持續為集團營運成長挹注新動能。

築間餐飲集團強調，未來將持續以市場需求、品牌差異化與營運效益作為展店評估核心，並透過供應鏈整合、門店管理、產品優化及行銷資源投入，深化海外代理布局與多品牌經營策略，持續為集團營運成長創造新動能。

台灣百億韓食商機韓國「百年土種蔘雞湯」海外首站選台灣，首店台中告捷、2號店五月底插旗台北西門町 築間海外代理布局再擴大。業者/提供
台灣百億韓食商機韓國「百年土種蔘雞湯」海外首站選台灣，首店台中告捷、2號店五月底插旗台北西門町 築間海外代理布局再擴大。業者/提供

韓國 台中 養生

延伸閱讀

王品法說會／美國首店踩煞車！中國大陸市場連5月雙位數成長

揚秦股東會／通過配發6元股利 多品牌帶動營收成長

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

興農股東會／劉雲松接任董事長 持續深化集團經營布局

相關新聞

高鐵董事會通過人事案 史哲續任董事長

台灣高鐵（2633）公司27日上午召開2026年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表、2025年度盈餘分派承認二案等，並完成第十一屆董事選舉；隨後召開第十一屆第一次董事會，推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲續任董事長。

台塑水科與全球水處理龍頭美商藝康集團 締結戰略合作

台塑生醫轉投資企業台塑水科，27日與全球水處理藥劑技術龍頭—美商藝康集團（ECOLAB）舉行策略合作簽約儀式。雙方強強聯手，將開啟台灣工業水處理全面智慧升級的嶄新篇章。

高雄「福山安居」社宅釋出220戶招租 最便宜5460元入手

距高鐵左營站僅900公尺的高雄「福山安居」社會住宅，220戶即起開放線上招租至6月22日，涵蓋套房、二房及三房型，最便宜租金只要5460元。

新北加碼婚育宅政策 首批社宅招租6月10日開跑

新北市今年首批社會住宅招租今天正式公告，共釋出265戶，包括新完工的土城員和2號、板橋江翠2號社宅，另新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期等社宅部分房型遞補名單已用罄，也一併辦理聯合招租。新北市此次同步提高婚育宅比例至3分之1，希望透過友善居住政策，協助青年與育兒家庭安心成家。

無人機也能洗外牆！「社區幫」助管委會免自找廠商 一站搞定

無人機不只拍空拍，還能洗外牆。信義房屋「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，相較傳統工法可縮短一半以上施作時間並降低高空風險；管委會可透過平台一站完成諮詢與安排施作，告別繁瑣廠商評估流程。

連12年登上市公司前5% 信義房屋寫下公司治理大滿貫標竿紀錄

信義房屋在第12屆公司治理評鑑典禮再獲上市公司前5%殊榮，創下連續12年蟬聯的「大滿貫」紀錄，成為全台1,009家上市企業中、僅7家達此成就的公司之一，與台積電並列，展現立業45年始終如一的治理底蘊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。