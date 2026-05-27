高鐵明年將大改點 史哲：新世代列車優先投入直達車

台灣高鐵新世代列車N700ST首列車預計今年8月抵台展開測試，明年7月起陸續投入營運。因應新車加入營運班表，高鐵公司最快明年初上路。未來除優先強化直達車營運外，也將同步滿足台中以北高運量需求，尤其桃園、新竹區段已積極規劃中。

台灣高鐵27日召開2026年股東常會，會中有股東關注未來班表調整方向，以及桃園、新竹增班與南北直達車需求。高鐵董事長史哲表示，新車加入後，班表將進行整體性調整，目前正積極規劃中，預計明年初公布新班表架構，並預留後續新車陸續投入營運空間。

高鐵耗資約285億元向日本採購12組新世代列車，首列車預計8月抵台，2027年7月投入營運，2028年底12列全數上線。

史哲表示，未來班表規劃有四大方向，首先是在現有班表架構下，調整新車加入營運空間；其次是因應桃園、新竹等北部區間尖峰時段高運量需求，提升相關區段運能。

第三則是兼顧高鐵長程運輸功能，新車未來將優先投入直達列車營運，以滿足快速移動及縮短南北距離需求；第四則是持續參考近期已上路、不停靠台中站的1985車次模式，作為未來跳蛙式直達車規劃方向。

史哲指出，高鐵營運近20年，沿線城鎮發展與旅運型態已出現很大變化，尤其桃園、新竹、台中等地因高鐵設站帶動人口與通勤需求成長。高鐵剛通車時每日運量約6萬人次，如今平均每日旅運量已超過22萬人次，未來將逼近24萬人次。

他表示，目前尖峰與離峰時段差異明顯，尤其周五下班時段及假日需求相當高，因此未來班表規劃，必須兼顧北部區間通勤需求與南北長程旅運需求。

史哲強調，新班表規劃的重要目標，是讓全台12個高鐵站都能感受到新車加入後所帶來的便利性與整體優化效果，高鐵也已邀集相關部門共同研議，希望規劃出最符合各地需求的班表方案。