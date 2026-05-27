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世紀民生啟動雙引擎 跨界生態系10個月整合5大戰略夥伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
世紀民生*董事長為張祐銘宣布啟動雙引擎跨界生態系。黃淑惠／攝影
世紀民生*董事長為張祐銘宣布啟動雙引擎跨界生態系。黃淑惠／攝影

世紀民生*（5314）董事長為張祐銘宣布啟動雙引擎跨界生態系，10個月整合5大戰略夥伴，深化「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」產業鏈佈局，首先無人機科技搶佔全球非紅供應鏈剛需；其次瞄準AI大健康精準醫學與垂直通路的完整閉環。

張祐銘指出，傳統中小型高科技企業在面對景氣循環與產業轉型時，往往受限於技術研發與通路布建的時間成本。上曜集團旗下的IC設計公司之世紀民生展現卓越的戰略執行力，透過深度資本合作與資源整合，在過去短短10個月內，接連與詠昇電子（6418）、星雲電腦（8047）、萬年清（6624）、天良生技（4127），以及透過信立化學（4303）持有之邁達康網路（9960）等5家指標性戰略夥伴展開深度的股權投資、業務結盟與供應鏈鏈結，正式完成「鳳凰計畫1.0」第一階段生態系版圖建構。

世紀民生「鳳凰計畫1.0」精準的資本布局，不僅寫下平均每兩個月即公開收購一家公司的市場紀錄，更展現了集團極高的跨域整合效率，成功將外部成熟的製造產能、數據資產與終端通路，與世紀民生原有的AI及半導體底蘊進行無縫接軌。透過建立具備橫向協同效應的產業閉環，世紀民生大幅縮短了跨足新領域的初期摸索階段，並將核心戰略資源聚焦於「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」兩大剛需產業鏈，全面重構公司的長期營運發展動能。

在積極拓展生態系的同時，世紀民生自身的本業營運亦展現強大成長動能。受惠於健康保養需求持續升溫，加上換季保健與日常營養補充需求穩定成長，帶動旗下多項明星產品包括「雪肌泌」、「維骨泌」、「白金版龜鹿胜肽晶凍」等出貨暢旺。世紀民生2026年第一季合併營收達13.03億元，歸屬於母公司稅後淨利為1.08億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.37元，累計2026年前4月營收達17.77億元，年增161.5%，亮眼的成績單印證了集團在擴張版圖的同時，內部營運與獲利綜效已正式進入收割期。

張祐銘進一步指出，在全球科技巨頭競逐的低空經濟框架下，無人機產業的「去紅化」已成為不可逆的國際剛性需求，硬體系統的智能化與即時反應能力已成為核心壁壘。世紀民生以 IC 設計 DNA 為基礎，擁有業界難以複製的兩大絕對護城河策略性，晶片級「真」非紅供應鏈、優異的實戰抗干擾體質，策略性整合星雲電腦（8047），並納入連接器老廠詠昇電子（6418），其戰略核心並非傳統的系統組裝，而是瞄準低空經濟中高附加價值的「邊緣運算（Edge AI）關鍵零組件」進行深耕。

此項整合計劃，成功將詠昇電子的精密訊號傳輸組件，確保醫療級連接器與穿戴裝置組件的自主供應，強化供應鏈韌性與硬體技術能力，以及星雲電腦在電子零組件的垂直整合實力，支援無人機精密機構件與半導體，強化高階硬體開發能力與國防佈局，雙雙與世紀民生原有的IC設計與AI演算法底蘊相互融合，成功建構出具備高資安防禦能力的無人機生態系。

集團目前已投入大量資源，專注於低空飛行載具所需的「高頻通訊模組」與「精準AI視覺模組」等核心系統開發。透過大幅提升載具端的邊緣運算效能，全面強化系統的資安防禦與自主避障能力。此舉讓世紀民生得以從晶片設計與上游零組件層面出發，以領先的技術優勢全速對接全球高毛利的商用、工業與特殊應用市場。

大健康領域是世紀民生近年驅動獲利大幅成長的主要核心引擎，張祐銘分析，

集團透過策略併購、通路整合與數位導購資源串聯，「鳳凰計畫1.0」已成功完成從「前端研發、AI製造」到「實體與數位通路」的一條龍垂直整合，建立具規模化複製能力的大健康營運平台。

在前端研發與製造，世紀民生引進AI智慧製造技術，專注於外泌體與活性胜肽等再生醫學活性物質的開發與生產。在後端通路與行銷，透過結盟由信立化學（4303）持有、擁有全球跨國通路的高爾夫電商大廠邁達康網路（9960），引進其成熟的跨境電商營運經驗與海外通路大數據；同時結合老牌藥廠天良生技（4127），掌握全台深厚的藥局通路與品牌資產，成功打造「前店後廠」的堅實營運模式。

未來，世紀民生研發的AI智慧穿戴裝置與高毛利功能性保健品，將獲得穩固且排他的高價值通路出海口，避開傳統生技公司毛利遭代理商稀釋的痛點，實現利潤率的極大化。

展望未來：啟動「鳳凰計畫2.0」，實現跨產業數據融通

世紀民生在10個月內推進完成的5大戰略投資案，不僅是單純的資產擴張，而是具備策略連續性的生態系建構。且在綠色製造層面，集團納入萬年清（6624）的環保工程專業，則為集團在高科技與生醫產線引進了智慧水處理與工業減碳技術，進一步強化符合ESG指標的永續競爭力。

針對下一步的經營重點，世紀民生將全面聚焦於集團企業間的橫向整合與「數據融通」。集團將透過AI大數據平台，將邁達康的全球電商數據與天良生技的實體通路對接，進行精準的市場分析與產品開發。隨著「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」兩大高毛利產業鏈的閉環完全打通，世紀民生已成功蛻變為一家以AI技術為大腦、具備跨產業變現能力的智慧製造與通路集團。未來公司將接續展開「鳳凰計畫2.0」，核心將聚焦於「數據驅動＋服務整合」的新型商業模式。透過智慧穿戴裝置蒐集健康數據，串接AI分析、保健服務、數位長照與金融保險應用，建立從健康管理、疾病預防到金融風險保障的完整服務閉環。

另一方面，持續深化低空經濟關鍵技術產業鏈的整體佈局，並積極發揮集團供應鏈規模經濟與營運效益，進一步奠定在AI智慧高科技與大健康產業的市場領導地位。

董事長

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