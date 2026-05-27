原住民經營微型企業難撐過5年 中市議員盼政府轉換政策思維

台中市原住民人口大量移居都市區，但經營不易，原民微型企業很難撐過5年。有議員收到陳情，一對原住民夫婦聘僱的臨時工發生性騷事件，政府要求提供大量資料甚至聘請性評委員，該夫婦根本無力完成；過去政府的原民政策著重部落活動，應轉換思考協助都會原住民。

台中市議會今天市政總質詢，原民議員朱元宏質詢表示，台中的原住民人口超過4.2萬人，將近90%居住在都會區域，但市府的原民政策仍停留在部落時代的思維，聚焦於文化祭典、表演活動或社團補助，沒有關注到大量遷居都會區原住民真正面臨的問題。

朱元宏指出，最近收到一對原住民夫妻陳情，他們是來自屏東的排灣族人，到台中從事基層勞動，慢慢從工人爬到工頭，進而成立個人企業社，主要是標一些小型工程，聘臨時工執行；這次他們標到新竹縣的工程，找到一男一女臨時工，但男工人性騷女工人，被申訴到勞動部。

朱元宏表示，女性臨時工申訴後，陳情的原住民夫婦收到一大堆政府發文，包含要求提供資料、調查性騷案件、是否聘請專業的性評委員等等，還要求實施勞動檢查並提供大量資料；這對夫婦不知道該怎麼辦，只能求助民代，日前由他的服務處派律師協助處理。

朱元宏強調，性騷防治當然不能偏廢，也不能怪依法行事的公務員，但這個案件反映出都會區原住民普遍面對的問題；現在原住民早已不像過去多從事運動、唱歌、跳舞的工作，有很多其他專長，為都會區默默貢獻，然而融入都會生活仍有許多難題。

朱元宏說，都會區原住民的問題包含租屋壓力、隔代教養壓力、低薪壓力、高齡照護壓力、都市孤立感等等，也有如那對原住民夫婦面對的創業艱難；希望原住民族委員會更加側重這方面的協助，市府其他局處也應該用同樣的思維提出原民政策，原住民在進步，政府也要進步。

原民會主委楊馨怡答詢表示，過去政府照顧原住民的政策較聚焦於個人，比如是否有辦法就學、就業，能否進入職場等等；近年原住民成立的微型企業愈來愈多，根據過去調查，原民微型企業平均餘命僅5年，市府也在思考如何照顧這方面的需求，會繼續討論精進。