高雄「福山安居」社宅釋出220戶招租 最便宜5460元入手

距高鐵左營站僅900公尺的高雄「福山安居」社會住宅，220戶即起開放線上招租至6月22日，涵蓋套房、二房及三房型，最便宜租金只要5460元。

國家住都中心新建的福山安居，位於左營區華夏路、重忠路與博愛四路街廓，是地下3層，地上12層建築。距高鐵左營站不到一公里，可銜接國道10號，交通便捷；附近並有文學公園、福山廣場、重仁公園，開車10分鐘到達台積電楠梓園區。

國家住都中心指出，「福山安居」社宅套房型（中低收入戶）只要5460元起，二房型（中低收入戶）9440元起，三房型（中低收入戶）1萬2580元起，預計9月17日公開抽籤，最快今年12月1日入住，詳情可洽02-89791799。

住都中心表示，中央社宅除保留40%戶數提供經濟或社會弱勢族群外，其餘60%均開放符合資格的一般民眾申請。本季配合「住宅法」修正，擴大婚育家庭，除「新婚2年內」維持外，育有未成年子女家庭也納入「婚育戶」保留的20%戶數內，租期最長6年；育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可達12年。

另社宅所在行政區，保留一成設籍滿1成的「睦鄰戶」；現任少校階以下或文職薦六職等以下軍職人員、警正四階以下現職警消人員的「軍警消戶」則保留百分之八。

高雄市都發局長吳文彥也鼓勵更多民間房東釋出空屋、加入照顧租屋族行列，參與社宅包租代管計畫的房東享有「3稅有減免」優惠，每屋每月最高1.5萬元的所得稅免稅額，可享地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率。