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新北加碼婚育宅政策 首批社宅招租6月10日開跑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為土城員和2號社宅。圖／新北市住都中心提供
新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為土城員和2號社宅。圖／新北市住都中心提供

新北市今年首批社會住宅招租今天正式公告，共釋出265戶，包括新完工的土城員和2號、板橋江翠2號社宅，另新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期等社宅部分房型遞補名單已用罄，也一併辦理聯合招租。新北市此次同步提高婚育宅比例至3分之1，希望透過友善居住政策，協助青年與育兒家庭安心成家。

新北住都中心表示，土城員和2號社宅鄰近捷運板南線海山站，步行約8分鐘可到，距土城醫院約10分鐘，周邊有裕民路、學府路及秀泰影城等商圈，生活機能成熟。板橋江翠2號社宅則位於江翠重劃區，距捷運江子翠站約500公尺，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小及華江黃昏市場，交通與生活機能便利。

配合「住宅法」修法明定保留20%社宅作為婚育宅使用，新北市也宣布再加碼，將婚育宅比例提高至三分之一。本次招租特別規畫「雙軌支持機制」，除新增「婚育戶」類別，放寬新婚或育有未成年子女家庭申請資格外，也持續保留「育有2名以上未成年子女家庭」優先抽籤機制，希望減輕青年及多寶家庭居住壓力。

新北住都中心執行長林士森表示，社宅招租制度將持續滾動式檢討與優化，透過完善住宅政策，逐步提升新北整體居住品質，打造更友善的居住環境。

住都中心指出，此次受理申請期間為6月10日至7月9日，民眾可採現場送件或網路申請方式辦理，相關招租資訊與文件可至新北住都中心官網查詢下載。

新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為板橋江翠2號社宅。圖／新北市住都中心提供
新北市今正式公告115年首批社宅招租，圖為板橋江翠2號社宅。圖／新北市住都中心提供

社宅 土城 新北

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