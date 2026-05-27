快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機也能洗外牆！「社區幫」助管委會免自找廠商 一站搞定

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
社區E化管理平台「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，優勢在於更快速、清潔更全面且安全性更有保障。（圖：信義房屋提供）
社區E化管理平台「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，優勢在於更快速、清潔更全面且安全性更有保障。（圖：信義房屋提供）

無人機不只拍空拍，還能洗外牆。信義房屋「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，相較傳統工法可縮短一半以上施作時間並降低高空風險；管委會可透過平台一站完成諮詢與安排施作，告別繁瑣廠商評估流程。

大樓外牆每天受到空污、雨水、灰塵與濕氣影響，容易出現污垢、水痕、青苔或玻璃帷幕髒污，不只影響社區門面，也可能讓磁磚、石材、玻璃等建材加速老化、剝落而造成公安隱患。然而傳統外牆清洗高度客製化，施工前需確認建築高度、周邊道路、出入口動線、水源配置、住戶安全與保險等，每一步都需要專業判斷；即使社區知道該清洗，繁瑣的流程也讓許多管委會一再延後。

相較之下，無人機的優勢在於大幅降低人員高空作業的風險，並縮短設備架設時間對社區動線的影響。面對高樓層、局部髒污或人工難以觸及的外牆死角，無人機均可彈性處理；針對玻璃帷幕、磁磚等不同材質，也可依現場條件評估合適工法，整體施作時間相較傳統工法平均縮短一半以上。

社區幫導入一般無人機外牆清洗服務，具備民航局核可業者資格，可依社區建築條件進行現場勘查，評估外牆材質、清潔範圍、周邊環境與施工安全後，再提供清潔規劃與報價建議。管委會可透過社區幫先取得初步資訊與專業評估，再進一步討論是否施作，有助降低自行尋找廠商與判斷施工方式的負擔。

社區幫指出，管委會每天要處理的社區事務眾多，從清潔維護、公設修繕到廠商管理，都需要投入時間協調與判斷。社區幫希望透過遴選合法、優質的專業服務廠商，成為管委會處理社區大小事的入口，並透過平台整合專業服務資源，讓社區遇到外牆清洗這類高門檻工程時，不必從零開始摸索，也能用更清楚的方式比較方案、安排時程。

未來，社區幫將持續從管委會的實際需求出發，導入更多與社區生活、建物維護及公共安全相關的服務，希望協助社區把各項維護事宜逐步轉向更有效率、透明且可提前規劃的管理方式。

無人機 管委會

延伸閱讀

惡質租客退租留滿屋垃圾 專業空屋清潔神援助房東順利驗收

影／基商「無人載具」實習課程夯 學生操作搜救、勘災與AI判讀

4000萬更新冷氣啟用才10天…大睛天市場內竟漏小雨 基市府：兩者無關

把「雙老危機」變「雙老契機」

相關新聞

無人機也能洗外牆！「社區幫」助管委會免自找廠商 一站搞定

無人機不只拍空拍，還能洗外牆。信義房屋「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，相較傳統工法可縮短一半以上施作時間並降低高空風險；管委會可透過平台一站完成諮詢與安排施作，告別繁瑣廠商評估流程。

連12年登上市公司前5% 信義房屋寫下公司治理大滿貫標竿紀錄

信義房屋在第12屆公司治理評鑑典禮再獲上市公司前5%殊榮，創下連續12年蟬聯的「大滿貫」紀錄，成為全台1,009家上市企業中、僅7家達此成就的公司之一，與台積電並列，展現立業45年始終如一的治理底蘊。

竹市全國首創青年AI工具補助 竹縣沒有...議員林禹佑促跟進

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，引發新竹縣議員林禹佑關注。他認為，同樣面對AI浪潮，竹縣青年卻缺乏相關資源支持，盼縣府研議跟進。縣府表示，後續將與相關單位研議，並納入中長期政策評估方向。

因應熱島效應打造涼適木構永續宜居新建築 嘉市推「嘉屋」示範

氣候變遷熱島效應，高溫屢創新高，有「木都」之稱的嘉義市，近年積極推動城市建築轉型，由「嘉義之心城市願景館」提出「嘉屋」概念，啟動「2026嘉屋示範案」，透過公開徵集，邀請建築師與跨域團隊提出兼具在地特色與永續理念的建築方案，盼打造全國首例宜居建築示範案例。

大巨蛋商場何時營運？ 遠百這樣說

遠百今舉行股東會，去年中就未公開露面的董事長徐旭東仍舊缺席，由總經理徐雪芳代理。外界關注大巨蛋商場Garden City B區「商場棟」何時能開幕，徐雪芳透露，下半年可全區營運。

金融競爭力論壇7月1日登場／富蘭克林：私募市場 助財富傳承

在台灣亞洲資產管理中心成立兩周年之際，富蘭克林證券投顧指出，當利率低迷、面臨通貨膨脹或是市場高波動情境時，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求。另類投資與傳統金融商品的相關性較低，可適時分散投資組合風險，協助國內投資人打開資產配置視野，銜接全球投資配置新趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。