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連12年登上市公司前5% 信義房屋寫下公司治理大滿貫標竿紀錄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有底氣。（右一信義房屋財務長陳志桓代表領獎）（圖：信義房屋提供）
信義房屋立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有底氣。（右一信義房屋財務長陳志桓代表領獎）（圖：信義房屋提供）

信義房屋在第12屆公司治理評鑑典禮再獲上市公司前5%殊榮，創下連續12年蟬聯的「大滿貫」紀錄，成為全台1,009家上市企業中、僅7家達此成就的公司之一，與台積電並列，展現立業45年始終如一的治理底蘊。

本屆評鑑主軸高度呼應永續發展議題，將「推動永續發展」構面的權重自35% 大幅調升至49%，並持續調高難度與鑑別度，新增題目、將部分進階題轉為一般題及刪除已無鑑別度的題目。信義房屋表示，「信義立業，止於至善」正符合這樣精益求精的精神，公司將ESG策略與營運深度結合、展開前瞻性布局，才得以超前符合多項嚴格指標的要求。全台上市企業中，與信義房屋同獲此殊榮者，尚有台積電、聯電、台灣大哥大、遠傳電信、裕隆汽車、中華汽車等7家。

在環境永續（E）方面，信義房屋展現完整的碳排放管理體系，不僅導入系統化能源管理與數位節能措施，也提前布局綠電採購與溫室氣體管理，並完整揭露範疇三排放，將減碳管理延伸至供應鏈。公司也已訂定信義房屋2030年淨零目標，具體回應全球氣候轉型。

在社會責任（S）方面，信義房屋始終堅持「以人為本」，特別注重人才培育，多年來依同仁不同職涯階段規畫培訓課程，並建立完善的員工意見調查機制，持續滾動調整管理作為。實務上，公司高度依賴消費者信任，因此長期視資訊透明、消費者權益保護及誠信服務為治理核心，使「信任」落實於日常服務中；對社區營造參與、地方創生與文化發展也積極貢獻心力。

在公司治理（G）方面，董事會獨立董事席次自2011年起已過半數；今年5月18日股東會補選一名新女性獨立董事後，女性席次達4席，比例提升至57%，高於多數上市公司水準。獨立董事在財務、人才獎酬、數位科技等方面都是一時之選，超前落實董事會成員多元化；透過專業獨立董事參與及高透明度資訊揭露，持續深化誠信治理底蘊。

以經營「信任」起家，信義房屋公司治理不只是法遵要求，更是品牌經營與客戶關係的核心基礎。立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有底氣。隨著公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，信義房屋堅持做該做的事，並且說到做到，未來也將持續深耕ESG，發揮企業影響力，為利害關係人帶來共好的永續生活。

信義房屋 台積電 永續

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