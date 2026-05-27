台灣高鐵股東會／去年運量首破8,200萬人次 史哲：今年可望再創新高

台灣高鐵（2633）27日召開2026年股東常會，董事長史哲表示，受惠國內經濟穩健成長及城際交通需求增加，高鐵2025年全年運量首度突破8,207萬人次，年增4.88%，平均每日運量達22.51萬人次，較前一年增加約1.1萬人次；全年營收546.5億元，年增2.75%，稅後淨利65.8億元。另外針對日前發生的誤點事件，史哲也再次向旅客致歉，並感謝旅客在事件期間的耐心與配合。

史哲指出，今年截至目前為止，高鐵運量持續成長，幾乎可以確定將再突破去年紀錄，預估全年成長率將與去年相近，也就是平均每日運量還將再增加逾1萬人次。

他表示，台灣高鐵明年即將通車滿20年，在持續提供旅客服務的同時，也面臨設備與系統老化問題，必須同步進行軟硬體更新與營運維持，也就是所謂的「穿衣改衣」。

史哲說，相較20年前通車時面對全新設備，如今高鐵已進入「新舊並存」階段，必須在每日營運結束後，利用夜間僅4.5小時維修時間，同步完成例行維修與設備更新作業，挑戰甚至高於營運初期。

針對5月25日苗栗路段號誌異常事件，史哲表示，當晚高鐵在進行轉轍器控制器箱電源模組更新作業時，發生號誌訊號異常，雖經系統重置及營運調整，仍無法立即排除，因此採取全天每小時三班車的營運模式，造成部分旅客行程延誤。

史哲強調，高鐵始終將安全擺在第一位，號誌系統具有高度安全限制，一旦發生異常訊號，降速營運是必要措施。他也再次向旅客致歉，並感謝旅客在事件期間的耐心與配合。

他指出，相關設備此前已完成超過八成更換，此次異常事件發生後，公司已保留所有設備，並提交第三方調查認證，希望釐清根本原因，避免類似事件再次發生。

史哲表示，面對未來幾年更新與營運並行的關鍵階段，高鐵有信心持續突破挑戰，維持穩健與永續發展。