竹市全國首創青年AI工具補助 竹縣沒有...議員林禹佑促跟進

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，引發新竹縣議員林禹佑關注。他認為，同樣面對AI浪潮，竹縣青年卻缺乏相關資源支持，盼縣府研議跟進。縣府表示，後續將與相關單位研議，並納入中長期政策評估方向。

新竹市勞青處今年首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元；低收及中低收入戶最高補助90%、每人上限6000元，受理至今年11月30日或經費用罄為止。

市府表示，申請人須於購買後月費制1個月內、年費制2個月內（自本活動公告日起）檢附相關文件申請，補助不包含中國大陸開發軟體，包括CapCut、美圖秀秀、Wink等皆不適用。若有不實申請、重複申請或文件造假情形，最重可5年內停止受理補助。

新竹縣議員林禹佑表示，科技進步的腳步不會停下，青年追求成長與競爭力的機會，竹縣也不該缺席。近期看到鄰近的新竹市率先推出「AI領航青年數位工具補助計畫」，補助18歲至40歲青年訂閱AI軟體與數位工具，一般青年最高補助3000元，低收與中低收入戶最高補助6000元，讓他心中相當感慨。

林禹佑指出，同樣生活在竹竹苗、同樣面對AI浪潮，許多年輕人都努力學習、提升自己，但新竹縣至今仍缺乏相關數位補助政策，「不能讓年輕人因為資源落差，被迫站在起跑點後方。」建請縣府正視青年數位資源不均問題，研議推出屬於新竹縣的AI數位工具補助方案，不論是學生、青年創業者或初入職場的年輕人，都應給予更多支持與機會，協助他們站上AI時代浪頭。

新竹縣數位發展處長劉奕帆表示，針對AI工具補助部分，後續將與相關單位進一步研議，若確有需求，也會盡可能提供相關補助。不過，由於經費涉及後續整體規畫，目前數發處年度預算已大致編列完成，未來會將議員建議納入中長期政策評估方向。

劉奕帆也指出，青少年使用AI工具，不只是補助設備或工具的問題，更重要的是AI素養教育與正確使用觀念的建立，否則可能出現不當使用情形，他認為應鼓勵青少年在使用AI過程中，仍保有自己的思考能力，再透過AI進一步查詢、驗證與延伸資訊，才能真正發揮工具價值。