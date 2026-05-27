快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市全國首創青年AI工具補助 竹縣沒有...議員林禹佑促跟進

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市勞青處全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元。圖／新竹市政府提供
新竹市勞青處全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元。圖／新竹市政府提供

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，引發新竹縣議員林禹佑關注。他認為，同樣面對AI浪潮，竹縣青年卻缺乏相關資源支持，盼縣府研議跟進。縣府表示，後續將與相關單位研議，並納入中長期政策評估方向。

新竹市勞青處今年首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元；低收及中低收入戶最高補助90%、每人上限6000元，受理至今年11月30日或經費用罄為止。

市府表示，申請人須於購買後月費制1個月內、年費制2個月內（自本活動公告日起）檢附相關文件申請，補助不包含中國大陸開發軟體，包括CapCut、美圖秀秀、Wink等皆不適用。若有不實申請、重複申請或文件造假情形，最重可5年內停止受理補助。

新竹縣議員林禹佑表示，科技進步的腳步不會停下，青年追求成長與競爭力的機會，竹縣也不該缺席。近期看到鄰近的新竹市率先推出「AI領航青年數位工具補助計畫」，補助18歲至40歲青年訂閱AI軟體與數位工具，一般青年最高補助3000元，低收與中低收入戶最高補助6000元，讓他心中相當感慨。

林禹佑指出，同樣生活在竹竹苗、同樣面對AI浪潮，許多年輕人都努力學習、提升自己，但新竹縣至今仍缺乏相關數位補助政策，「不能讓年輕人因為資源落差，被迫站在起跑點後方。」建請縣府正視青年數位資源不均問題，研議推出屬於新竹縣的AI數位工具補助方案，不論是學生、青年創業者或初入職場的年輕人，都應給予更多支持與機會，協助他們站上AI時代浪頭。

新竹縣數位發展處長劉奕帆表示，針對AI工具補助部分，後續將與相關單位進一步研議，若確有需求，也會盡可能提供相關補助。不過，由於經費涉及後續整體規畫，目前數發處年度預算已大致編列完成，未來會將議員建議納入中長期政策評估方向。

劉奕帆也指出，青少年使用AI工具，不只是補助設備或工具的問題，更重要的是AI素養教育與正確使用觀念的建立，否則可能出現不當使用情形，他認為應鼓勵青少年在使用AI過程中，仍保有自己的思考能力，再透過AI進一步查詢、驗證與延伸資訊，才能真正發揮工具價值。

新竹縣議員林禹佑指出，同樣面對AI浪潮，新竹市政府今年首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，但竹縣卻缺乏相關資源支持，盼研議跟進。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林禹佑指出，同樣面對AI浪潮，新竹市政府今年首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，但竹縣卻缺乏相關資源支持，盼研議跟進。記者黃羿馨／攝影

青年 新竹 新竹縣

延伸閱讀

中市加碼弱勢青年儲蓄 半年定存月息20%、補助最高1.2萬元

竹縣敬老愛心卡加碼至1000點全台最高 納長照車、農會與掛號費折抵

AI人才方舟計畫4年117億 「以軟帶硬」中央地方分工

讓科技幫助學習…AI進入中小學現場、協助做決策 第一線教師揪問題

相關新聞

大巨蛋商場何時營運？ 遠百這樣說

遠百今舉行股東會，去年中就未公開露面的董事長徐旭東仍舊缺席，由總經理徐雪芳代理。外界關注大巨蛋商場Garden City B區「商場棟」何時能開幕，徐雪芳透露，下半年可全區營運。

竹市全國首創青年AI工具補助 竹縣沒有...議員林禹佑促跟進

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供青年每年最高3000至6000元補助，引發新竹縣議員林禹佑關注。他認為，同樣面對AI浪潮，竹縣青年卻缺乏相關資源支持，盼縣府研議跟進。縣府表示，後續將與相關單位研議，並納入中長期政策評估方向。

因應熱島效應打造涼適木構永續宜居新建築 嘉市推「嘉屋」示範

氣候變遷熱島效應，高溫屢創新高，有「木都」之稱的嘉義市，近年積極推動城市建築轉型，由「嘉義之心城市願景館」提出「嘉屋」概念，啟動「2026嘉屋示範案」，透過公開徵集，邀請建築師與跨域團隊提出兼具在地特色與永續理念的建築方案，盼打造全國首例宜居建築示範案例。

金融競爭力論壇7月1日登場／富蘭克林：私募市場 助財富傳承

在台灣亞洲資產管理中心成立兩周年之際，富蘭克林證券投顧指出，當利率低迷、面臨通貨膨脹或是市場高波動情境時，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求。另類投資與傳統金融商品的相關性較低，可適時分散投資組合風險，協助國內投資人打開資產配置視野，銜接全球投資配置新趨勢。

大同改革 回歸重電本業

大同昨（26）日召開股東常會，三立集團董事長張榮華自去年中接掌大同後，首度主持股東常會，張榮華坦言，新團隊面對許多過去歷史包袱的挑戰，正一步步改善。

大同談華映案舊帳 有望翻盤

大同昨（26）日股東常會上，最受關注的焦點仍是過去留下的中國大陸華映科技訴訟舊帳。該案因在去年第4季二審定讞，導致大同去年財報由盈轉虧。董事長張榮華強調，大同已於上月正式向中國最高人民法院提出再審，力求翻盤，若成功獲得平反，對財報將帶來巨大回沖效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。