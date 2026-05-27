因應熱島效應打造涼適木構永續宜居新建築 嘉市推「嘉屋」示範

氣候變遷熱島效應，高溫屢創新高，有「木都」之稱的嘉義市，近年積極推動城市建築轉型，由「嘉義之心城市願景館」提出「嘉屋」概念，啟動「2026嘉屋示範案」，透過公開徵集，邀請建築師與跨域團隊提出兼具在地特色與永續理念的建築方案，盼打造全國首例宜居建築示範案例。

市府都市發展處說，「嘉屋」不只是一個名稱，更是回應南台灣熱帶氣候與城市風土建築行動，以「涼適、活力、新木都」三大核心理念為主軸，發展9項設計準則，建立符合嘉義生活型態新世代建築模式。

其中，「涼適」強調屋頂與外牆隔熱、創造遮陽陰影與低碳工法運用，希望藉綠蔭與建築設計降低熱負荷，打造適應高溫氣候的「涼感建築」；「活力」著重通用全齡化、社區感營造與友善人行空間，打造人本健康生活環境；「新木都」延續嘉義百年木業文化，推廣木構建築、國產材應用，將木都特色與現代建築語彙融合。

這項建築理念受到建築專業界關注，包括「Ta雜誌」第355期與「台灣建築師雜誌」第04期，都以封面專題介紹「嘉屋」計畫，成為近年台灣建築與空間設計領域的重要話題。都發處表示，2026嘉屋示範案正式展開，日前舉辦徵集說明會，向建築界及跨域團隊說明徵件內容與設計理念，廣邀具備木構造、綠建築、永續設計及社區營造經驗專業團隊參與，共同提出兼具創新性、在地性與可行性的建築提案。

示範案將由開發業者提出基地位置，再依「嘉屋」設計原則進行評定，期盼透過示範建築實踐，逐步建立屬於嘉義的宜居城市新典範。徵件時程：5月15日起公告徵集，7月31日截止收件，8月中旬辦理評選，9月下旬公告結果。

嘉義市府近年積極推動城市建築轉型，由「嘉義之心城市願景館」提出「嘉屋」概念，啟動「2026嘉屋示範案」，透過公開徵集，邀請建築師與跨域團隊提出兼具在地特色與永續理念的建築方案，盼打造全國首例宜居建築示範案例。圖／嘉市府提供