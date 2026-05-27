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富邦媒股東會／蔡明忠：一直想要以併購擴大人才與規模，迎戰對手
富邦媒（ 8458）今天舉行股東會，股東問及是否有併購擴大的計畫，董事長蔡明忠「脫稿」表示，其實一直有併購的想法。
他首度點名酷澎Coupang和在台北文創的蝦皮購物，強調對手都是區域業者，有大量資金，在科技上投資，momo也需要吸納科技人才，因此即使幕僚先前建議的回應是公司要穩健經營，不直接回應併購，但他自己其實一直在思考併購的可能，以吸納外部科技人才。
他說，併購擴大規模，增加營運競爭力，目標也是要恢復「我們過去也是千金股的榮耀」，創造公司和股東價值是經營者最重要的工作。
他也表示，即使併購這種事不能隨便講，也希望大家替他到處宣傳：「有好的適合併購的對象，如果我們沒看到，請你們自己來報名。」
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