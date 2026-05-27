快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦媒股東會／蔡明忠：一直想要以併購擴大人才與規模，迎戰對手

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（ 8458）今天舉行股東會，股東問及是否有併購擴大的計畫，董事長蔡明忠「脫稿」表示，其實一直有併購的想法。

他首度點名酷澎Coupang和在台北文創的蝦皮購物，強調對手都是區域業者，有大量資金，在科技上投資，momo也需要吸納科技人才，因此即使幕僚先前建議的回應是公司要穩健經營，不直接回應併購，但他自己其實一直在思考併購的可能，以吸納外部科技人才。

他說，併購擴大規模，增加營運競爭力，目標也是要恢復「我們過去也是千金股的榮耀」，創造公司和股東價值是經營者最重要的工作。

他也表示，即使併購這種事不能隨便講，也希望大家替他到處宣傳：「有好的適合併購的對象，如果我們沒看到，請你們自己來報名。」

蔡明忠 富邦媒 台北

延伸閱讀

黃齊元／現狀已變 川習會的和平契機

中美晶完成董事改選 徐秀蘭續任董事長、盧明光續任榮譽董事長

穎崴訂單能見度看到半年 仁武新廠周五動土 今年營收再戰新高

聚陽股東會／大方配息15元 執行長：兩大變數趨緩重回成長軌道

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

聯茂股東會／董座看好受惠 AI 伺服器車用電子材料出貨成長

聯茂（6213）27 日召開股東會，會議中董事長陳進財提及，生成式AI應用持續深化、雲端運算與資料中心擴建加速，以及與新能源相關產業需求穩定成長，帶動高階電子材料與高頻高速PCB之市場需求提升。

群創股東會／每股配1元現金股利

群創（3481）27日舉行股東常會，不同於近日股票交投紅火，股東會現場沒有小股東前往發言。會中通過各項議案，20分鐘即順利完成。

富邦媒股東會／通過股利與董事改選 今年持續強化物流

富邦媒（8454）27日舉行股東常會，通過配息10元、去年財報等案，並改選董事會。去年營收維持千億元，每股純益11.29元。董事長蔡明忠表示，今年仍聚焦物流、服務體驗與平台業務，迎戰新局。

富邦媒股東會／提高員工分紅比率 不低於獲利1%

富邦媒（8454）27日舉行股東會今年提出修正公司章程，將員工分紅的比率，從獲利的0.1-1%，提升至不低於1%。經股東會通過，等於從最低0.1%計算，員工分紅提高10倍。

股后穎崴法說會報佳音 股價跳空漲停收復月線

股后穎崴（6515）法說會報佳音，董事長王嘉煌表示，訂單能見度已看到半年，預估今年營收將持續挑戰新高；27日早盤跳空以漲停板9,795元開出後鎖死，收復月線，也重返9,000元之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。