大巨蛋商場何時營運？ 遠百這樣說

遠百今舉行股東會，去年中就未公開露面的董事長徐旭東仍舊缺席，由總經理徐雪芳代理。外界關注大巨蛋商場Garden City B區「商場棟」何時能開幕，徐雪芳透露，下半年可全區營運。

遠百去年營收341億元，稅後淨利25.7億元，每股盈餘1.56元，股東會通過配發現金股利1.25元。徐雪芳表示，持續展店、強化體驗、數位科技、創新管理、網路購物、永續經營將會是今年遠百的六大成長動能，持續提升競爭力。

配合台北市府消防安全與使用執照檢查程序，Garden City B區目前尚未正式開幕，設定的開幕時間也一再延後，進駐品牌如日系超市LOPIA等也已公告暫停開幕時程，配合商場整體作業進度，目前尚無法確定正式開幕日期，呼籲消費者耐心等候。

遠東SOGO董事長黃晴雯先前也說大巨蛋商場進度目前招商與整體規畫均持續推進中，但開幕時程仍須配合政府檢查程序，「何時取得使用執照，就會在何時開幕」。

外界關注Garden City何時能營運，徐雪芳致詞時則表示，Garden City下半年可全區營運，重建中的寶慶店2~3年後也會加入。意即上半年Garden City要開幕的期待落空。

對於寶慶店的工程進度，營運長林彰豐表示，目前仍照進度進行，預計3年內可以營運，目標要成為西門商圈最好的商場，除了流行文化、餐飲外，也將引進威秀影城，瞄準年輕客群，而寶慶店重建後的營運面積也比過去增加40~50%，屆時將對遠百營運形成重要挹注。