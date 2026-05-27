金融競爭力論壇7月1日登場／富蘭克林：私募市場 助財富傳承

在台灣亞洲資產管理中心成立兩周年之際，富蘭克林證券投顧指出，當利率低迷、面臨通貨膨脹或是市場高波動情境時，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求。另類投資與傳統金融商品的相關性較低，可適時分散投資組合風險，協助國內投資人打開資產配置視野，銜接全球投資配置新趨勢。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，富蘭克林坦伯頓集團旗下Lexington合夥人黃謙勤將發表專題演講，主題為「接軌亞洲資本浪潮：私募股權二級市場的關鍵角色」，發表對私募股權二級市場的前景看法及分享全球布局的實務經驗。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控（2882）、玉山銀行、富蘭克林、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業協辦。

Lexington Partners是全球規模最大且最成功的私募股權二級市場及共同投資基金管理公司之一。Lexington Partners於36年前協助開創機構級二級市場的發展，並於28年前成立最早期的獨立全權委託共同投資計畫之一。截至4月，Lexington Partners管理的總資產規模超過830億美元，並透過1,300多筆交易收購逾5,500項權益。

Lexington Partners的全球團隊戰略布局於北美、歐洲、亞洲、中東及拉丁美洲的私募股權與另類資產投資主要樞紐。Lexington Partners是富蘭克林坦伯頓旗下的全球私募股權二級市場及共同投資的專家投資經理。

富蘭克林證券投顧響應金管會推動亞洲資產管理中心的願景藍圖，並於2025年經核准進駐高雄專區。富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，「未具證券投資信託基金性質」境外產品不同於傳統投資如股票、債券等有價證券，可投資範圍更加廣泛，私募股權基金等另類投資就是其中可執行的項目。

富蘭克林坦伯頓基金集團具備全球規模與通路發行優勢，結合Lexington Partners在私募股權市場領域的深厚專業，打開全球投資人參與私募市場機會，尤其私募市場具有能提供多元化收益來源、分散公開市場波動風險、捕捉結構性成長主題並為長期資本尋求超額報酬等特質，適合長線投資作為世代財富傳承的工具。