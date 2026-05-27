正新改選 布局第三代接班

國內輪胎龍頭大廠正新橡膠（2105）昨（26）日股東會全面改選董事，羅才仁出任董事長；副董事長由原總經理李進昌升任；總經理則由第三代接班生力軍羅元隆接掌，正新第三代接班布局邁入新里程碑，為傳統橡膠產業引進數位、綠色環保的年輕新思維。原董事長陳榮華則續留董事會擔任一般董事。

羅才仁在股東會表示，針對全球化布局，正新新經營團隊訂定四大核心成長引擎，一、打入歐洲高階汽車供應鏈；二、開發高性能輪胎、高附加價值產品；三、重兵布陣全球機車及汽車成長速度最快市場印度與印尼（雙印市場），持續加大對雙印的市場滲透率，以全球化的宏觀戰略分散地緣政治風險，拓展下一波營收高峰；四、用數位化方式開發運動及競賽型輪胎，使公司持續保持領先。

正新在歐洲高階汽車供應鏈取得重要地位，瑪吉斯持續深化與全球車廠的合作，產品已配套BMW德國原廠1、2系列轎車、BMW Group MINI車系，以及福斯多款德國出廠新車；重機胎MCR系列亦獲BMW F800GS等多款重機指定使用，產品性能深受國際車廠肯定。

羅才仁過去曾深耕第一線，歷任正新輪胎（中國）總經理與董事長，一手扶持昆山等重要生產基地的建廠與營運，重掌董座將有利於帶領正新在全球多變的貿易環境中，精準鞏固海外主力市場。

由總經理升任副董事長的李進昌，對工廠智慧化轉型、產線效率提升以及成本控管有極大貢獻，積極參與公司數位轉型決策（如引進AI數據分析優化關鍵因子）；接下總經理的羅元隆先前擔任營運長與協理，積極參與公司銷售及市場行銷，並負責公司永續經營的發展。

正新強調，本屆董事會亦調整結構，將獨立董事由三席擴增至四席，大幅強化公司治理與審計機能。新任董事及管理團隊任期三年，續以「守正創新」為引領，強化MAXXIS「100%品質、100%服務、100%信賴」的品牌核心，以全新戰力共創佳績。