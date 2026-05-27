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大同談華映案舊帳 有望翻盤

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）昨（26）日股東常會上，最受關注的焦點仍是過去留下的中國大陸華映科技訴訟舊帳。該案因在去年第4季二審定讞，導致大同去年財報由盈轉虧。董事長張榮華強調，大同已於上月正式向中國最高人民法院提出再審，力求翻盤，若成功獲得平反，對財報將帶來巨大回沖效益。

大同經營團隊向股東說明，先前大陸法院雖做出判決確定，且公司已依會計準則認列帳面損失，但這屬於估列性質，尚未有實際現金流出，法律上仍有救濟程序。目前大陸法院已接受再審申請，大同內部評估，從過去兩岸商業訴訟案例來看並非全無勝算，內部對此很有信心。

除了在大陸提起再審，大同也依台灣法律築起防禦防火牆，阻卻判決在台執行。大同分析，兩岸判決若要在台灣強制執行，程序極為繁瑣，對方必須先完成公認證、送交陸委會與海基會核驗，再向台灣法院聲請許可裁定。一般認為，本案在台法院獲得承認並執行的機率並不高。

不過，法界人士評估，考量訴訟過程曠日廢時，且未完結前公司須持續認列龐大利息負擔，「和解」不失為可能的選項之一。若雙方能提早達成和解，大同不僅能立即免除持續累積的利息支出，更有機會將先前認列的百億元損失立即回沖，有助於營運逐步重回正軌。

由於全案正處於關鍵的法律攻防階段，大同經營團隊對此保持高度低調，不願透露過多細節，目前正與律師團隊討論應對策略。

張榮華也向股東喊話，雖然大同背負過去留下的歷史問題，但目前整體財務體質依然相當穩健、資金充裕，重電本業持續獲利，海外市場也維持成長，此訴訟案絕不影響公司正常運作。

大同 中國大陸 大陸

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