大同改革 回歸重電本業

大同（2371）昨（26）日召開股東常會，三立集團董事長張榮華自去年中接掌大同後，首度主持股東常會，張榮華坦言，新團隊面對許多過去歷史包袱的挑戰，正一步步改善。

他強調，大同持續聚焦電力資訊、能源與科技家電、地產等三大核心事業，全力回歸重電本業，並將戰略重心移往海外。

大同本業部分，去年合併營收503.82億元、年增6.1%，本業業績持續走升，今年前三月合併營收達114億元，年增9%，創近八年來的同期新高紀錄。

張榮華強調，大同全力回歸重電本業，並將戰略重心移往海外。全球重電需求孔急，變壓器交期已拉長至兩年半，是大同揮軍國際的關鍵機會。張榮華將本業劃分為全球營運總部與台灣事業部，由4月上任的營運長謝穎昇負責推進。

大同成立資本額約27億元的全球控股公司，預計年底前完成全數海外子公司整併，未來透過增資等策略，整合北美、日本、泰國等非中國大陸地區資源，期盼二至三年內發揮綜效，目前海外營收占比不到一成，將朝占比雙位數與倍數成長邁進。

他表示，大同目前與美國重要的AIDC電力設備業者GIS展開合作，攜手爭取AI龐大商機。大同在智慧電錶領域具備深厚根基，是台灣唯一成功切入日本十大電力公司的外商，未來將在日本市場進一步開展儲能業務。

國內市場方面，經營團隊坦言過去一年營運確實相對辛苦，主要是先前有公共標案的資格限制。大同目前透過子公司重新拿下政府標案，隨著標案資格逐步解套，公共標案有望逐步對營收提高貢獻，加上民間重電市場需求依然強勁，營運重回成長軌道。

張榮華強調，大同今年4月也正式與南亞塑膠簽署合作備忘錄，針對高效能節能變壓器展開策略合作，旗下高效能節能變壓器T-NEXT系列與IE4高效能工業馬達等產品，將在今年日本電社工業展中亮相。

展望未來，張榮華表示，持續聚焦電力資訊、能源與科技家電、地產等三大核心事業，加速推動轉型升級，同時積極拓展海外市場，掌握AI數據中心與北美電網建設帶來的商機。