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華航公告斥資275億元再引進2架 777F 貨機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）在民國114年11月26日董事會已經決議要採購新貨機，115年5月26日公告買進2架貨機，總金額不超過美金8.76億元，折算台幣約275.23億元，據了解，新貨機預計於明年交機，成為推升華航明年營收、獲利攀升的新動能。

華航目前擁有18架全貨機，全力承接這波AI（人工智慧）貨運需求，隨著今年下半年有2架新貨機交機，明年還有2架新貨機交機，航空貨運主要反應市場供需，燃油附加費用可以直接反應在成本上，所以航空貨運好，成為航空業力抗高油價的利器。

華航集團4月份合併營收為208.54億元，較去年同期增幅16.49%，再創歷史單月最高紀錄。其中，客運收入 116.48億元，較去年同期成長9.58%，為歷年同期最高；貨運收入73.25億元，較去年成長27.13%。

營收 華航

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