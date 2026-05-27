台塑化董事長曹明看油價…只有阿拉知道

中東戰事走走停停，荷莫茲海峽遲未全面通航，即使戰事結束，台塑化（6505）董事長曹明昨（26）日坦言，短期要讓原油供給回到戰前水準有難度，至於油價會到多少，他引述中東友人的說法「只有阿拉才知道」。

美伊協商傳出進展，油價波動劇烈，曹明表示，短線波動區間難以預測，他問過產油國供應商，連對方都感嘆「只有阿拉才知道」，並說如能精準預估，不如關閉煉油廠、改做期貨。

曹明表示，油價趨勢牽涉產油成本、供需關係及經濟發展。此外，油價上漲會推升物價、影響供需，經濟差的時候，需求量也會減弱，許多因素需一起評估。

曹明認為，即便戰事趨緩，煉油設施恢復狀況也將影響開工，如停戰短線油價雖可能拉回，但煉油設施已遭破壞，恢復戰前水準仍需一段時間。

針對產能利用率規劃，曹明表示，目前乙烯總產能約300萬噸，但實際生產量僅100多萬噸。煉油部分將逐步提升煉量，只要買的價格不要太離譜，會盡量提高煉量、以壓低工繳費等單位成本。

目前為每月23萬桶，本月目標達38萬桶，下個月提升至45萬桶。同時，目前中東進口原油成本仍較美國貨源有成本優勢，每桶價差約1.5美元。