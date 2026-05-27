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台塑化「抗戰」祭三大策略 董座曹明：今年營運會比去年好

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑化董事長曹明。記者胡經周／攝影
台塑化董事長曹明。記者胡經周／攝影

台塑化（6505）董事長曹明昨（26）日表示，面對美伊戰爭導致原油價格波動、料源受阻等問題，台塑化有三招因應，持續透過「多元採購」策略尋找替代料源、「調整中東運輸路線」確保料源穩定、「調整製程、增產有利產品」。他認為，今年營運將優於去年。

台塑四寶第一場股東會登場，由曹明主持。總經理林克彥表示，今年上半年因中東戰事等影響，煉量、乙烯產能未達目標，不過也因戰事因素，煉油產品利潤比往年好，今年銷售雖未達成目標，但營運績效主要是獲利部分應能達標。

看好乙烷裂解成本較輕油裂解成本低，台塑化規劃進口乙烷為原料，預計今年底完成產線建置，2027年初開始生產，初期規劃一年購入30萬噸乙烷，預估每噸可降低150-200美元成本。

曹明指出，中東地緣衝突影響進料，台塑化強化多元採購，從巴西、非洲、美國等地購買原油，但船運時間非常長，將提高煉量以壓低單位成本。未來仍要觀察荷莫茲海峽封鎖態勢及市場情況調整，目前也不敢大幅採購。

曹明指出，展望今年，在國內銷售會持續擴大「台塑石油APP」的異業合作，目標突破100萬會員。石化基本原料部分也將優化產銷調度，力拚該事業部賺錢。

曹明表示，今年地緣政治危機凸顯能源轉型迫切性，除繼續綠能發展腳步，台塑化也正加緊新建「回收廢食用油設備」，力求增加永續航空燃油（SAF）的原料供應，去年量產5,500公噸永續航空燃油給國內航空公司，今年預計再增加1,000公噸，並以50,000公噸為長期目標。

他表示，煉製量能無虞、銷售也沒有問題，但礙於目前廢食用油不能進口，原料是較大問題，已經與主管機關積極溝通，期能持續成長。

回顧2025年，曹明指出，石化產業面臨諸多外在環境挑戰，但仍繳出全年稅前獲利127億元的成績，較2024年大幅成長93.6%。對於各事業部門表現，曹明表示，2025年煉油部門已經成功「由虧轉盈」，重新回到成長軌道，因為國際油價下跌，杜拜原油由年初每桶80.4美元降至年底每桶62美元，下跌每桶近18美元，歐美需求回升，加上國外許多老舊煉廠永久關閉，國際供給受限，全球成品油庫存偏低，帶動價差擴大。

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