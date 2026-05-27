信義房屋提前布局「地方創生投入」

隨著第12屆公司治理評鑑轉型，2027年將迎來首屆ESG評鑑。評核指標中，「地方創生投入」正式納入企業評量範疇，各企業必須重新檢視社會治理方法。在制度尚未明朗前，信義房屋（9940）已將社區參與、地方合作等相關行動內化為長期經營策略，成為少數提前布局的企業之一。

地方創生基金會董事長陳美伶觀察，以往企業在投入地方創生時，常偏好以可量化的指標呈現績效，此舉未必能實質帶動地方經濟轉型與人才回流。

此外，縱使青年返鄉創業及跨世代投入公共事務的案例不斷，但若缺乏長期的關注與資源陪伴，往往難以轉化為持久的在地動能。

陳美伶進一步表示，地方創生政策推行迄今八年，已由理念倡議跨入實務階段。現今將其納入ESG評鑑指標，不僅代表該議題已正式融入公司治理與資本市場的語彙，其評分機制的具體設計，更將成為左右企業未來行動方針的關鍵驅力。

ESG相關制度尚未成形之際，信義房屋就長年在「有信義的地方就有幸福」耕耘地方，從房仲服務延伸至社區地方發展，除關注居住空間外，更重視人與地方的連結。