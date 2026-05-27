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信義公司治理 譜寫「大滿貫」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
信義房屋立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有底氣。右為信義房屋財務長陳志桓代表集團領獎。信義房屋／提供
信義房屋立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有底氣。右為信義房屋財務長陳志桓代表集團領獎。信義房屋／提供

信義房屋（9940）昨（26）日在第12屆公司治理評鑑典禮再獲上市公司前5%殊榮，創下連續12年蟬聯的「大滿貫」紀錄，成為全國1,009家上市企業中、僅七家達此成就的公司之一，與台積電並列，展現立業45年始終如一的治理底蘊。

本屆評鑑主軸高度呼應永續發展議題，將「推動永續發展」構面的權重自35% 大幅調升至49%，並持續調高難度與鑑別度，新增題目、將部分進階題轉為一般題及刪除已無鑑別度的題目。

信義房屋表示，「信義立業，止於至善」正符合這樣精益求精的精神，公司將ESG策略與營運深度結合、展開前瞻性布局，才得以超前符合多項嚴格指標的要求；全國上市企業中，與信義房屋同獲此殊榮者，尚有台積電、聯電、台灣大哥大、遠傳電信、裕隆汽車、中華汽車等七家。

超前部署ESG 強化永續發展

信義房屋財務長陳志桓表示，信義房屋與其他企業不同之處，在於凡事「想得更前面」。以利害關係人為例，公司隨時代與時俱進，從初期的同仁、客戶、股東三大核心，逐步納入社會與環境，近年更將供應商納入範疇，發展成六大利害關係人，擴大永續治理的涵蓋面。

此外，陳志桓指出，信義房屋許多內部治理機制的設立都早於法令要求，例如2017年即設立審計委員會，隨後成立薪酬委員會，在信義房屋自主設立後，主管機關才逐步立法強制擴大適用至所有上市櫃公司；目前信義房屋更已主動設立「提名委員會」及「企業倫理暨永續發展委員會」，以健全董事與高階經理人選任，並且更有結構及系統性地落實企業倫理及永續發展，持續超前部署。

隨著公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，各構面的權重有了明顯調整。環境（E）比重由14%提升至21%、社會責任（S）由23%提升至31%，而過往企業已累積紮實基礎的公司治理（G）則降至48%。

陳志桓表示，面對E與S比重顯著拉高，信義房屋即便過去有領先基礎，仍必須持續付出努力，包含生物多樣性及植造林計畫、綠電採購，並致力於打造人本的職場環境，善用自身優勢參與社區營造及地方創生。

在環境永續（E）方面，信義房屋展現完整的碳排放管理體系，不僅導入系統化能源管理與數位節能措施，也提前布局綠電採購與溫室氣體管理，並完整揭露範疇三排放，將減碳管理延伸至供應鏈。公司也已訂定信義房屋2030年淨零目標，具體回應全球氣候轉型。

陳志桓指出，除了仰賴專責單位的推動，未來信義房屋更將朝向跨單位全面參與深化，目標是讓全體同仁在日常工作中感受到自己也是參與的一份子，將環境（E）的落實從公司層級轉化為全員行動。

落實社會責任 強化人才培育

在社會責任（S）方面，信義房屋始終堅持「以人為本」，特別注重人才培育，多年來依同仁不同職涯階段規畫培訓課程，並建立完善的員工意見調查機制，持續滾動調整管理作為。實務上，公司高度依賴消費者信任，因此長期視資訊透明、消費者權益保護及誠信服務為治理核心，使「信任」落實於日常服務中；對社區營造參與、地方創生與文化發展也積極貢獻心力。

在公司治理（G）方面，信義房屋董事會獨立董事席次自2011年起已過半數；今年5月18日股東會補選一名新女性獨立董事後，女性席次達四席，比例提升至57%，高於多數上市公司水準；且獨立董事在財務、人才獎酬、數位科技等方面都是一時之選，超前落實董事會成員多元化；透過專業獨立董事參與及高透明度資訊揭露，持續深化誠信治理底蘊。

陳志桓強調，信義房屋在推動ESG的過程中，始終保持向國際最高標準看齊的視野，除了與國內標竿企業互相交流外，也長期追蹤研究歐洲企業的永續治理最佳實務，近年也密切關注全球最具指標性的「道瓊領先指數（DJBIC）（原道瓊永續指數DJSI）」的問卷調查內容。

他表示，在國內的ESG評鑑陸續參考、引入這些國際頂級指數之下，信義房屋因平時就已深入研究並朝此方向努力，因此在面對評鑑難度提升時，集團將持續展現穩健的治理韌性。

以經營「信任」起家，信義房屋公司治理不只是法遵要求，更是品牌經營與客戶關係的核心基礎。集團立業至今45年，持續關注並落實利害關係人的權益均衡，讓信義房屋在公司治理評鑑中更有自信。隨著公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，信義房屋堅持做該做的事，並且說到做到，未來也將持續深耕ESG，發揮企業影響力，為利害關係人帶來共好的永續生活。

台積電 信義房屋

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