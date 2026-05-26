行銷線上／提升AI成效 先整合工作流程

很多企業老闆不再問AI是什麼？而是開始問：「我們公司可以怎麼用AI？」

這個問題很現實，因為現在AI工具愈來愈多，好像每一個工作環節都可以放進AI。但也因為工具太多，企業反而更容易卡住。買工具、開帳號、安排教育訓練，員工也試用了幾次，可是過了一段時間，工作方式沒有真的改變，效率也沒有明顯提升。

這時候，問題不是如何學會用功能，而是要知道這個工具應該放進哪一段工作流程。

過去很多B2B產品的客戶成功，會把重點放在導入教學（onboarding）、追蹤使用和數據分析。這些當然重要，因為客戶如果連基本功能都不會用，就不可能感受到價值。但AI不是一個單一功能，而是一種可以嵌入不同工作情境的能力。

客戶真正需要的，是有人陪他想清楚，這個工具要解決什麼問題？要放進哪一段流程？誰負責使用？成果怎麼驗證？哪些地方可以自動化？哪些地方一定要人工判斷？

舉例來說，很多公司導入AI，常想到的是讓AI寫陌生開發信，這當然有幫助，但如果只停在「AI幫我把信寫得比較快」，它充其量只是寫作工具。真正的業務開發流程，前面要先定義理想客戶輪廓，蒐集公司背景與產業痛點，判斷這家公司適不適合開發；中間要產出第一封信，根據對方回覆整理下一步；後面還要把互動紀錄回填到CRM，讓團隊知道這個客戶目前走到哪一步。

這時候，客戶成功要協助的不是教業務用AI寫信，而是陪伴設計流程，從名單、判斷、寫信、跟進到紀錄，哪幾步可以讓AI參與？哪些仍然需要人？

再看客服團隊，大家也習慣遇見企業用AI回覆客戶，因為客服常常有大量重複問題，如果AI能先處理一部分，確實可以減輕人力負擔。但如果只是把FAQ丟給AI，讓它自動回答，風險其實不小。如果涉及合約、退款、資安、重大抱怨，或是客戶反覆詢問同一個問題，就不能只看成一般客服案件，很可能是客戶流失前的訊號。

真正該設計的，是建立問題分流流程。簡單問題自動草擬，複雜問題轉人工；技術問題整理成工程師看得懂的內容，反覆出現的問題回饋給產品團隊，可能影響續約的狀況則通知客戶成功經理。這樣AI才不只是客服機器人，而是客戶風險雷達。

企業導入AI會議紀錄工具也是如此，很多工具都可以上傳錄音、產出摘要、生成待辦事項，可是很多團隊用了幾次之後就停了，通常不是因為工具不好，而是因為它沒有進入原本的會後追蹤流程。誰負責上傳逐字稿？AI摘要選用哪一種格式？待辦事項如何確認負責人與期限？重要決議要不要同步給客戶？下次會議前，誰要檢查上次待辦是否完成？這些問題沒有被設計清楚，AI摘要再漂亮，也只是多產生一份文件。

對企業老闆來說，AI導入不是工具問題，而是更新營運管理流程。公司買了幾個AI工具，不代表完成AI轉型；員工上完教育訓練，也不代表工具會自然產生價值。真正的價值，發生在工具進入流程的那一刻，這也是客戶成功接下來很重要的轉變。

未來好的客戶成功人員，是像一位工作顧問，要懂產品，也要懂客戶的業務情境；要看得懂功能，也要看得懂流程裡的卡點。AI時代，客戶成功也需要升級。