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量子思惟／量子糾纏 強化領導力

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（國立雲林科技大學企管系教授、國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

當我們嘗試以量子糾纏的視角作為引喻，進一步解析職場領導行為，其出發點並不是刻意將物理學的概念，硬生生地套用於實務上的領導工作，而是希望借助「關聯結構」的特性，協助我們重新理解現代組織當中，人與人之間深層而微妙的互動關係，進而思考如何提升組織領導的效能與效率。

在量子物理中，所謂的量子糾纏，指的是兩個粒子一旦發生互動後，即使日後相隔遙遠，彼此之間仍會維持某種難以切割的關聯性。簡言之，量子糾纏揭示的是一種高度連結的關係，即使個體彼此分離，其狀態仍然會彼此影響。若將此一概念延伸至領導情境，我們便會發現，真正成熟的領導，不再只是出自於權威的單向發號施令，而是一種能夠在無形之中，自然而然影響團隊狀態的雙向關係網絡。

透過量子糾纏的視角，我們或許能從「連結」、「影響」與「共振」三個面向，重新詮釋新世代領導的核心本質。

【面向一】

連結，從量子糾纏看領導的本質連結

若將量子糾纏對應到領導行為，意味著領導者與成員之間的關係，已並非僅止於肉眼可見的溝通與制度，而是存在內心之中，一種深層的心理與文化連結。領導者言行的價值取向與情緒表現，都會透過這種連結，直接影響團隊的氛圍。因此，高效能的領導並不只是制度的設計或績效控管，而是要建立信任的連結，促使團隊成員即便在缺乏監督的情境下，仍能維持一致的行動方向。

【面向二】

影響，量子糾纏對組織協作的新理解

量子糾纏系統中，當一個粒子的狀態改變，另一個粒子便會立即產生對應的變化。這種即時回應與同步的特性，對應到領導情境，即是團隊能夠形成高度的默契與快速反應的能力。因此，領導者任務在於持續溝通願景、強化共同價值，讓團隊逐步形成自動自發與同步能力，而非依賴即時監督與指揮。

【面向三】

共振，當粒子形成糾纏後的整體狀態

當兩個粒子糾纏之後，其狀態便形成互相依存的整體系統，而非僅是獨立個體的簡單加總。這對領導行為的啟示，在於團隊績效不再僅以個人表現來評價，而應理解為整體互動與影響的結果。因此，領導不再只是「帶領」員工，而是與團隊「共存與演化」的過程，進而營造出互補與共榮的環境，更能夠進一步發揮組織整體的最大價值。

總之，若以量子糾纏的觀點重新審視領導，我們將會發現：領導的核心不在於控制，而在於連結；不在於命令，而在於影響；不在於線性能量，而在於高頻共振。

新世代領導者，若能夠建立深度連結、促進行動同步並強化整體意識時，組織便能在複雜多變的環境中展現出高度的適應力與凝聚力。而這種以連結、關係與共振為核心的領導思維，也正是當代組織邁向高效與永續發展的重要關鍵。

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