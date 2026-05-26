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智慧經營／台灣虎航董事長黃世惠 打造品牌力護城河

經濟日報／ 黃淑惠
台灣虎航董事長黃世惠找尋票價與載客率平衡點，營運聚焦精算成本。台灣虎航╱提供
台灣虎航董事長黃世惠找尋票價與載客率平衡點，營運聚焦精算成本。台灣虎航╱提供

面對國際局勢動盪與油價攀升，台灣虎航（6757）董事長黃世惠認為，品牌力才是低成本航空（LCC）提升票價能力的關鍵。她強調，「LCC不是廉價航空，而是低成本航空」，核心在於精準計算「最高可接受票價」與「最佳載客率」之間的平衡點。

汰弱留強 減掉「虛胖」航線

黃世惠直言，台灣虎航目前所有航線布局「沒有一條賠錢」，差別只在於「獲利非常好、獲利還不錯，以及獲利不夠好」，這是台灣虎航面對高油價的營運底氣。

黃世惠曾於2017年轉任台灣虎航商務長，成為華航體系中少數跨足低成本航空的專業經理人。她靈活運用LCC營運思維，打造有別於傳統航空的商業模式，以更具效率與彈性的「快、準、狠」決策風格，迅速調整策略與市場布局，成功開創新局。

在全球地緣政治風險升高、美伊衝突推升油價之際，航空業營運壓力同步增加，全球都期待戰事能早日結束。不過，黃世惠認為，在高油價環境下，航空公司更需要靈活調整策略，而低成本航空相較傳統航空擁有更大的營運彈性，只要方向正確，即便逆勢環境仍有機會繳出亮眼成績。

台灣虎航持續調整季節性波動較大的「薑母鴨航線」，積極汰弱留強，「把虛胖體質減掉」，成功改善航網結構，推升今年首季營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄，營收成長19%，獲利加倍年增達41.6%，每股稅後盈餘（EPS）達2.91元，亮麗的數字展現經營管理能力。

主動出擊 優化產品服務

面對第2季高油價壓力，台灣虎航選擇主動出擊，透過更多具吸引力的產品方案，兼顧票價提升與高載客率目標，持續優化產品與服務內容，精準計算旅客可接受票價區間，同步維持高載客率。今年1至4月平均載客率達91%，暑假檔期訂位率更已突破九成。

除了營運表現亮眼，台灣虎航也積極提升品牌價值。首季推出備受投資人關注的股東回饋方案，持有1股即可獲得800元回饋金；同時推出全台航空業首創的「Team Tiger訂閱制」，並布局「虎加酒tigertel」套裝旅遊市場。第2季推出「虎加酒tigertel」全新一站式旅遊服務；第3季則將導入「AI行程規劃」功能。未來透過「虎加酒tigertel」購買套裝行程的旅客，可享有更便利旅遊規劃體驗，降低安排行程的負擔，提升品牌黏著度與附加價值。

「虎加酒tigertel」整合機票與住宿資源，精選各國優質飯店，以更具競爭力的價格提供旅客多元選擇，省去繁瑣比價，透過單一平台即可完成機票與熱門住宿預訂，輕鬆實現「說走就走」的旅行。

黃世惠指出，當消費者認同品牌後，旅客購票考量不再只是價格，顛覆過去認為搭平價航空一定要比傳統航空便宜的想法，只要航班時間帶夠漂亮，推出的策略吸引消費者，即便沒有價差，消費者還是願意買單，「這就是品牌力」。

此外，在機上免稅商品也因應航線布局，例如在日韓旅遊熱潮下，自今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類，引進包括日本人氣美妝「Baby Egg神經醯胺VC毛孔妝前霜」、韓國話題保養品「麗珠蘭活性修護面霜」等熱門商品。

新品推出首月即展現強勁銷售力，多項商品迅速躍升機上免稅熱銷排行榜。未來也將持續擴大選品範圍，納入更多生活百貨商品，滿足旅客高空購物需求。

為深化與年輕世代消費者的情感連結，台灣虎航特別邀請相信音樂旗下人氣歌手魏嘉瑩填詞、作曲並獻唱品牌主題曲，預計在7月初正式發表。

航線 台灣虎航 品牌

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