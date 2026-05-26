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市場觀察室／從東南亞市集看文化共融

經濟日報／ 林文寶（作者是國立高雄師範大學事業經營系教授）

台灣近年普遍面臨缺工的現象，東南亞諸國的移民或移工人數顯著增加。然而台灣民眾普遍對他們並不了解，讓有些誤解存在。面對前述的社會分裂，僅僅依靠道德呼籲或零星的文化活動是遠遠不夠的。我們需要一個更系統性、更具可持續性的解方。

近年來在全球蔚為風潮的ESG（環境、社會、治理）與DEI（多元、公平、共融）理念，為此提供了強而有力的框架。它不僅是一種企業社會責任的展現，更被證明是提升企業競爭力與實現永續發展的關鍵策略。

ESG的「S（Social）」強調企業需關注其對社會層面的影響，包括勞工權益、供應鏈管理、消費者權益以及社區關係。而DEI則是實現「S」的具體方法論，其核心精神是：

多元（Diversity）：承認並尊重員工與顧客在種族、性別、年齡、文化背景等方面的差異性。

公平（Equity）：考量不同群體的差異，提供相應的資源與支持，確保所有人擁有公平的機會與立足點。

共融（Inclusion）：創造讓每個人都感到被接納、被尊重、能夠自在表達並發揮潛能的環境。

研究顯示，推動DEI不僅能提升企業形象，更能帶來實質的商業利益。一個多元共融的團隊更能激發創新，更懂得以同理心理解不同背景的客戶需求，從而開拓新市場。

根據麥肯錫的研究，高階主管種族多樣性每增加10%，稅前盈餘就會增長0.8%。這證明了將社會關懷融入商業模式，是創造雙贏的明智之舉。

從台北公館的第一條東南亞街，到中和的緬甸街，再到今日遍地開花的東南亞市集，這些空間見證了台灣社會超過40年的變遷。它們不僅是異鄉遊子慰藉鄉愁的味覺地圖，更是台灣文化日益多元的生動縮影。然而，真正的共融，不能僅止於舌尖上的短暫交會。

我們需要借鑒「沙拉碗」（Salad Bowl）的文化融合理論。相較於將所有文化熔於一爐、抹去各自特性的「熔爐」（Melting Pot），沙拉碗的比喻更為貼切：每種食材（文化）都保有其獨特的形態與風味，同時又共同構成一道更豐富、更美味的佳餚。

台中東協廣場，這個被人類學家形容為，正是這個沙拉碗的雛形。在這裡，新舊族裔、多種語言、多元文化交織共存，雖有衝突與隔閡，卻也充滿了生命力。

要讓這碗沙拉更加和諧美味，需要社會各個角色的共同努力。這不僅是一項道德義務，更是台灣在少子化、高齡化浪潮下，維持社會活力的必然選擇。

一場美食市集，可以只是一次性的消費體驗，也可以是一場深刻文化對話的起點。當我們將ESG的共融精神融入日常的每一次消費、每一次互動、每一次政策討論中，我們不僅是在品嚐異國的滋味，更是在親手調製台灣社會永續共榮的未來。讓台灣，不僅是他們工作的場所，更能成為一個讓他們感到被尊重、被接納、心之所安的家。

東南亞

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