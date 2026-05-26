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新光保全力挺《農業永續 ESG》 產官座談共創農業永續行動影響力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全力挺《農業永續ESG》，產官座談共創農業永續行動影響力。新光保全／提供
新光保全力挺《農業永續ESG》，產官座談共創農業永續行動影響力。新光保全／提供

為響應「國際生物多樣性日」，農業部首次攜手天下雜誌成立之「天下永續會」，於臺北文創會所舉辦「企業挺《農業永續ESG》產官座談暨宣誓儀式」，集結金融、科技、醫療、服務及製造業等30家標竿企業代表，共同探討企業如何透過農業ESG行動，攜手推動生物多樣性保育與自然正向發展。

新光保全亦受邀參與此次活動，由資深協理鄒國民代表出席座談，分享企業推動永續行動與生態共好的實踐經驗。

農業部表示，面對全球永續轉型趨勢，企業不僅是永續治理的重要推動者，更是促進生物多樣性與農業永續的重要夥伴。透過跨域合作與資源鏈結，企業可從自身核心能力、供應鏈管理及ESG目標出發，與農業場域建立長期且具影響力的合作模式，共同創造兼具環境、社會與經濟價值的永續成果。

活動中，新光保全於產官座談環節分享企業近年投入ESG與生物多樣性行動的推動經驗。鄒國民資深協理表示，新光保全長期關注永續發展議題，除持續深化智慧科技與永續治理外，也積極將生物多樣性與環境保育理念融入企業文化與員工參與行動中。從棲地營造、生態保育到內部永續共識凝聚，公司希望透過實際參與，讓永續不只是理念，更成為企業日常營運與價值鏈的一部分。

新光保全也指出，企業推動永續不能單靠單一力量，而需透過公私協力與跨域合作，串聯更多夥伴共同投入。未來將持續關注農業永續、生態保育及自然正向相關議題，並透過多元合作模式，攜手政府、供應鏈及社會各界，共同打造兼具韌性、生態價值與永續發展的產業環境。

此次活動現場亦同步展示農業部「ESG STORE」媒合平台推動成果，涵蓋友善農業、生態棲地營造、原鄉保種及海洋復育等多項案例，展現企業與農業場域跨界合作所創造的多元永續價值。

農業部

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