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和泰純青基金會攜手TMF 啟動全台24場兒童劇團交通安全教育

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
首場巡演於新北市秀朗國小登場，現場師生專注參與交通安全互動劇場演出。和泰汽車／提供
首場巡演於新北市秀朗國小登場，現場師生專注參與交通安全互動劇場演出。和泰汽車／提供

和泰（2207）集團長期關注兒童交通安全，持續投入校園安全與交通教育推廣。和泰純青基金會攜手TOYOTA Mobility Foundation啟動全台24場兒童劇團交通安全教育，舉行兒童交通安全教育《超人老師的馬路大冒險》，首場於新北市秀朗國小舉行。

和泰汽車翁銘倫本部長表示，為守護學童安全，和泰集團自2011年起已累計捐贈達14萬套校園導護志工裝備，提供全台各地學校與導護志工使用，守護學童上下學安全。許多孩子知道交通規則，但真正走在馬路上時，仍可能因分心、嬉戲或判斷不足而發生危險。這次特別透過孩子熟悉且容易投入的劇場互動形式，希望以更貼近生活的方式，幫助孩子建立面對道路環境的觀察與應變能力。

TOYOTA Mobility Foundation（TMF）長期於全球推動「Mobility for All」理念，致力透過移動服務改善不同族群生活需求，並持續關注高齡者與兒童等多元族群之移動與安全議題。此次與和泰純青基金會合作，也特別關注兒童交通安全教育，希望透過結合在地教育資源與創新互動方式，打造具社會影響力與可持續推廣性的交通安全教育模式。

為持續推動兒童交通安全教育，和泰純青基金會於4月24日攜手TOYOTA Mobility Foundation（TMF）正式啟動「Mobility for All」合作計畫，並以「兒童交通安全」作為重要推動主軸之一，邀請長期投入兒童劇場教育推廣的蘋果劇團共同合作。自5月起，推出《超人老師的馬路大冒險》校園巡演計畫，透過情境式互動劇場，將交通安全觀念融入孩子日常生活情境中，協助建立正確交通觀念與風險判斷能力。

本次《超人老師的馬路大冒險》校園巡演計畫，由和泰純青基金會、TOYOTA Mobility Foundation（TMF）及蘋果劇團共同主辦，並獲教育部與交通部共同指導，全年預計辦理24場全台校園巡演，以國小低年級學生為主要對象，透過寓教於樂方式，將交通安全觀念帶入校園與孩子日常生活之中，持續深化兒童交通安全教育，陪伴孩子建立更安全的道路環境與交通意識。

首場巡演5月26日在新北市秀朗國小展開，透過戲劇演出、有獎徵答與互動體驗，引導孩子理解「路口停看聽」、「大車視野死角」及「馬路上勿嬉戲」等重要交通安全觀念，讓交通安全教育從知識傳遞，進一步轉化為情境式體驗學習，加深孩子的記憶與理解。

兒童交通安全教育《超人老師的馬路大冒險》，首場於新北市秀朗國小舉行。和泰汽車／提供
兒童交通安全教育《超人老師的馬路大冒險》，首場於新北市秀朗國小舉行。和泰汽車／提供

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