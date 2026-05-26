三洋實業股東會／通過每股配發現金股利6元 完成七席董事改選

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

2026-05-26 16:10