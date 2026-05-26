中碳股東會／通過1.85元現金股利 董座：新廠加入產品線更完整

中碳（1723）26日股東會，通過配發1.85元現金股利。董事長黃建智指出，隨著中碳碳材新廠加入，碳材產品線將更完整，有助提升未來成長動能，面對全球投資環境不確定性高，中碳將持續調整策略、強化韌性。

中碳在碳材業務持續布局，看好鋰電池材料、超級電容、長晶坩鍋等應用，可望獲得長期永續利基，尤其屏南廠目前土地開發僅約30%至40%，只要確定業務推動順暢，就能夠持續投資，讓碳材業務逐漸成長。

此外，在料源供應方面，少了越南河靜鋼廠的料源貢獻後，的確出貨量有減少，但近期已經穩定、不會再減少。

受到大陸產能過剩、石化行情走弱及碳材料需求疲軟影響，中碳2025年合併營收58.5億元、每股稅後純益EPS 2.65元，提撥每股1.85現金股利，獲股東支持。

黃建智指出，去年布蘭特原油價格較前一年下跌，加上中國大陸石化產能外溢，使市場價格全面走弱，產業普遍處於供過於求的壓力，中碳煤化學產品因此面臨價格下滑與利差收斂，營收與獲利均受影響。

黃建智表示，自今年2月28日中東戰爭爆發國際油價大漲，帶動煤化學產品走揚，中碳今年3月單月獲利回到相對高檔水準，第1季稅後純益1.78億元，優於目標值。但後續營收與獲利仍需觀察國際油價走勢，地緣政治風險與全球需求變化仍是主要變數。

在碳材料事業方面，受到美中關稅戰持續升級，中國大陸也採取報復性關稅，使國際供應鏈重組，中碳順勢布局美洲市場，已取得初步成果。

中碳去年通過「先進碳材料及石墨快材工廠」興建案，預計明年第1季完成建廠與試車，新廠產品將鎖定三大高成長應用，包括AI伺服器電力供應系統的先進碳材料、碳化矽（SiC）晶圓廠用石墨快材（半導體）、鋰電池負極材料、半固態電池、以及3C快充（新能源），未來在碳材料領域的產品線將更完整，有助提升未來成長動能。