裕隆集團以卓越治理驅動綠色轉型 旗下3家獲「上市公司前5%」

今日舉行第12屆公司治理評鑑頒獎典禮，裕隆集團繳出亮眼成績，裕隆汽車（2201）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）全數榮獲「上市公司前5%」最高榮譽。

其中，裕隆汽車與中華汽車更寫下連續12屆蟬聯前5%模範生紀錄，裕融企業7度獲獎，展現卓越治理與ESG綜效。

第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮於26日盛大舉行，裕隆集團旗下三家裕隆汽車、中華汽車及裕融企業在激烈評選中脫穎而出，全數榮獲「上市公司前5%」最高榮譽。

其中，裕隆汽車與中華汽車更寫下連續12屆蟬聯前5%模範生紀錄，而裕融企業也是第7度獲得此項殊榮。集團三強攜手並進，展現出高度穩定的企業治理能力、卓越營運體質與實踐永續發展的堅定使命。

「公司治理評鑑」本屆多達1,810家上市櫃公司（上市公司1,009家，上櫃公司801家）接受評比。在12年來評鑑指標不斷更新、趨嚴的挑戰下，全台灣僅有7家上市公司創下連續12屆名列前5%的紀錄，裕隆集團即占兩席。

本屆評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面，參考國內外公司治理及永續發展趨勢進行指標修正，持續促進企業對各項治理機制與永續發展之重視，更大幅提升了獎項的指標性與公信力。

裕隆汽車始終將永續治理視為核心基石，本屆達成連續12年名列前5%的輝煌成就。在「公司治理」與「風險管控」上，裕隆展現高度自律與前瞻布局，秉持誠信原則主動揭露董事及經營團隊之個別酬金，並建構由董事會直接督導的風險管理組織，確保企業具備應對市場變動的經營韌性。在「環境永續」方面，面對全球氣候變遷，裕隆汽車率先落實節能減碳並推動 IFRS 永續揭露，積極布局綠能與電動車生態系，將ESG策略融入日常營運，打造台灣首座「公路生態樹島」，並長期支持國內藝術文化發展。

展望未來，裕隆汽車將秉持「追求顧客滿意．創造企業繁榮．貢獻社會福祉」的初衷布局轉型事業，締造不斷進化的「人．車．生活」移動價值。

連續12年蟬聯前5%的中華汽車，長期將永續理念融入企業經營。在「幸福職場」方面，中華汽車打造「全齡人才生態圈」，以「安家生養360方案」提供0至12歲托育資源並透過DEI（多元共融）文化與高達1,600坪的運動設施守護同仁身心。在「低碳轉型」上，中華汽車展現強大的自主研發實力，推出3.5噸電動商用車ET35，整合逾80家本土供應商，打造國產化率超過九成的「台灣電動車產業國家隊」，並已正式導入物流實用。

此外，中華汽車持續深化「社會共好」，推動幸福守護計畫與候鳥巡迴維修，並因應花蓮災後重建發起「中華光復計畫」，從第一時間的物資支援走向長期陪伴，聚焦偏鄉醫療照護與生計再造，為地方構築強韌的復原力。

第7度榮獲前5%殊榮的裕融企業，在「市值100億元以上之非金融電子類」組別中表現優異。裕融設有專職主管與功能性委員會，並將「公平待客」與「資安管理」視為營運要務。在「環境永續」上，裕融聯合格上租車、新鑫公司及LINE GO推動低碳營運轉型。其中，新鑫全台建置逾350座太陽能電廠，完整覆蓋發電、儲能與綠電銷售；LINE GO則透過480萬會員基礎發展eMaaS（電動車即服務），創新低碳交通解決方案。在「社會責任」面，裕融結合移動實力推動社會共融，支持「文化平權庄頭巡演」、提供偏鄉醫護接駁；2025年花蓮光復災後重建期間，更整合格上租車調派拖吊車與代步車緩解災民不便。未來裕融將持續優化資產配置、深化東南亞布局，將ESG指標內化為核心競爭力。

裕隆集團將汽車本業核心價值，深度延伸至從車輛製造到移動服務的完整價值鏈，裕隆汽車、中華汽車與裕融企業共同挹注資源，構築數位創新公益共享平台「愛的里程數」，以企業車隊布點全台移動服務，為台灣建立關鍵的交通韌性網。自2016年起，「愛的里程數」已成功提供全台44家NGO組織精準的移動支持，累計服務里程突破 288 萬公里，相當於繞行台灣 2,880 趟，成功透過交通賦能完善各項社會議題。今年，裕隆集團更推出永續行動教室「硬派卡」，打造線下推動永續教育的創新平台，期盼從環境、教育及社會創新三大面向，建構社會韌性防護網。

裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕融企業將持續秉持「友善員工、服務顧客、永續環境、貢獻社會」的理念，精進誠信經營、提升資訊透明度。未來，裕隆集團將在價值鏈開放平台與移動服務生態系的發展策略下，守護企業責任與社會福祉，創新發展、穩健經營，堅守台灣產業的永續韌性之路。

裕融企業由胡銘琦協理代表受獎，秉持公平待客、資安管理與環境永續。業者／提供

0中華汽由錢經武副總經理代表受獎，以穩健營運與卓越永續表現，自主研發國產化率逾九成電動商用車ET35，並建構全齡友善的幸福職場。業者／提供