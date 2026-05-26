正新股東會／全面改選董事、羅才仁重掌董座 新團隊力拚全球智慧布局

國內輪胎龍頭大廠正新（2105）橡膠26日股東會全面改選董事，董事會選出新任領導團隊。新一屆董事會由創辦人羅結家族成員與資深專業經理人共同擔綱，羅才仁出任董事長；副董事長由原總經理李進昌升任；總經理則由第三代接班生力軍羅元隆接掌，正新第三代接班布局邁入新里程碑，更有望為傳統橡膠產業引進數位、綠色環保的年輕新思維。

原董事長陳榮華則續留董事會擔任一般董事。

在董事長羅才仁重新掌舵後，此次高層團隊具備「專業、實務、國際化」三大正面優勢，有助於正新在穩健中加速創新。

羅才仁在股東會開心的表示，未來正新將展現不同於以往的改變。

正新未來將搶攻歐美高階配套，加速印度、印尼布局，面對全球輪胎市場的激烈競爭，正新新經營團隊已訂定四大核心成長引擎，1為打入歐洲高階汽車供應鏈：瑪吉斯持續深化與全球車廠的合作，產品已配套 BMW 德國原廠 1、2 系列轎車、BMWGroup MINI 車系，以及福斯多款德國出廠新車；重機胎MCR 系列亦獲 BMW F800GS 等多款重機指定使用，產品性能深受國際車廠肯定。

2.開發高性能輪胎、高附加價值產品。

3. 重兵布陣印度與印尼（雙印市場），畢竟台灣市場規模有限，新團隊將依循「傳承與國際化」大方向，持續加大對印度與印尼這Internal use -Maxxis兩個全球機車及汽車成長速度最快市場的滲透率，以全球化的宏觀戰略分散地緣政治風險，拓展下一波營收高峰。

4.用數位化方式開發運動及競賽型輪胎，使公司持續保持領先。

羅才仁董事長過去曾深耕第一線，歷任正新輪胎（中國）總經理與董事長，一手拉拔昆山等重要生產基地的建廠與營運。具備深厚的研究開發與國際市場行銷背景，重掌董座將有利於帶領正新在全球多變的貿易環境中，精準鞏固海外主力市場。

副董事長李進昌由總經理升任，在正新集團體系內擁有完整的生產、重慶與中國區總經理等實務歷練。他對工廠智慧化轉Internal use -Maxxis 型、產線效率提升以及成本控管有極大貢獻，積極參與公司數位轉型決策（如引進 AI 數據分析優化關鍵因子），未來將協助董事長深化企業核心製造實力。

此次董事會結構調整，獨董增加至4席。董事會核心成員（共 7 席）：羅才仁（董事長）、李進昌（副董事長）、陳榮華（前董事長）、陳秀雄（總裁）、曾崧柱（美利達（9914）董事長）、羅元隆（新任總經理）、陳涵琦（一般董事）。

獨立董事陣容（共 4 席）：續任獨董－吳中書（台灣經濟研究院董事長）、朱博湧（中太陽光科技董事長）。新任獨董－許恩得、林（㨗）忠（正新橡膠薪酬委員）。

正新強調，本屆董事會亦調整結構，將獨立董事由 3 席擴增至 4 席，大幅強化公司治理與審計機能。新任董事及管理團隊任期三年（115/05/26 ~ 118/05/25），續以「守正創新」為引領，強化MAXXIS「100%品質、100%服務、100%信賴」的品牌核心，以全新戰力共創佳績。