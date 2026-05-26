興農股東會／劉雲松接任董事長 持續深化集團經營布局

興農（1712）26日召開股東會，會中通過多項議案，會後並完成董事改選；經董事會推舉，由劉雲松出任董事長。

興農指出，此次董事會改選，係在延續既有穩健產業經驗與研究拓展能力基礎上，納入三位分別具備會計審計、企業管理及創新策略專業背景之獨立董事，藉以優化董事會組成，進一步強化公司治理及決策效能。

興農指出，劉雲松於興農服務逾四十年，長期參與公司營運與發展，歷經植物保護事業，以及集團旗下超市百貨、團膳等不同事業體之經營運作，累積深厚產業實務經驗。未來公司將持續落實董事會引導方向與治理監督、經營團隊專責執行與績效管理之分工機制，提升決策效率、執行力及整體經營效益與競爭力。

在經營發展方面，興農將以既有核心能力為基礎，推動跨事業整合，將植物保護與化工技術結合作物應用經驗，進一步延伸至通路與終端市場，持續深化產品布局與市場連結。

面對全球減碳趨勢及化學藥劑管理日益嚴格，興農亦將持續投入生物製劑、微生物肥料及相關技術發展，並透過有害生物綜合管理（IPM）應用，強化植物保護事業的長期競爭力。在流通與食品事業方面，楓康超市將持續以高品質、安全生鮮為核心，穩健推動展店，強化供應鏈即時性與品質管理能力；玉美生技則將持續整合農產品供應、食品團膳、冷鏈加工與家庭用品等事業，深化自有品牌與差異化商品發展，提升整體流通事業競爭力。

在營運策略上，興農將持續秉持穩健經營原則，以品質保證與穩定獲利為核心，推動有紀律的成長，並持續優化產品組合、供應鏈管理及營運效率，強化核心競爭力與長期經營韌性。興農深耕台灣逾七十年，未來將持續秉持穩健經營精神，結合集團各事業核心能力，持續為農業、民生消費與社會創造長期價值。

興農2025年稅後純益10.93億元，每股純益（EPS）2.6元。興農表示，肥料成本上升及能源價格波動，對農作物產量及供應結構造成影響。同時，氣候變遷與可耕地減少亦使生產力成長不如預期，大宗農產品價格持續上揚，進一步加劇通膨壓力。在此背景下，全球農化產業普遍面臨價格競爭加劇及利潤壓縮之挑戰。儘管外部環境嚴峻，興農集團在經營團隊審慎因應與全體同仁共同努力下，去年仍展現穩健經營成果。