興農董事會改選40年老將劉雲松接掌董座 深化集團經營布局

台灣老牌農化與零售集團興農公司，今天完成董事會改選，並經董事會推選由劉雲松接任董事長。興農指出，興農深耕台灣逾70年，劉雲松在興農服務逾40年，累積深厚產業實務經驗，興農將持續秉持穩健經營精神，結合集團各事業核心能力，持續為農業、民生消費與社會創造長期價值。

興農表示，本次改選是在延續既有穩健產業經驗與研究拓展能力基礎上，納入三位分別具備會計審計、企業管理及創新策略專業背景的獨立董事，藉以優化董事會組成，強化公司治理及決策效能。

興農說明，劉雲松在興農服務逾40年，長期參與公司營運與發展，歷經植物保護事業，以及集團旗下超市百貨、團膳等事業體經營運作，累積深厚產業實務經驗。未來公司將持續落實董事會引導方向與治理監督、經營團隊專責執行與績效管理分工機制，提升決策效率、執行力及整體經營效益與競爭力。

興農指出，經營發展上，興農將以既有核心能力為基礎，推動跨事業整合，將植物保護與化工技術結合作物應用經驗，步延伸至通路與終端市場，持續深化產品布局與市場連結。

興農說明，面對全球減碳趨勢及化學藥劑管理日益嚴格，興農也將持續投入生物製

劑、微生物肥料及相關技術發展，並透過有害生物綜合管理（IPM）應用，強化植物保護事業的長期競爭力。

興農指出，在流通與食品事業上，楓康超市將持續以高品質、安全生鮮為核心，

穩健推動展店，強化供應鏈即時性與品質管理能力；玉美生技則將持續整合農產品供應、食品團膳、冷鏈加工與家庭用品等事業，深化自有品牌與差異化商品發展，提升整體流通事業競爭力。